Община Плевен е готова с анализа за необходимите количества бутилирана вода, които ще бъдат осигурени за училищата, детските градини и социалните институции за период от две седмици. Общото количество е 134 280 литра. За училищата и детските градини са необходими 89 692 литра, за детски ясли – 22 770 литра и за социалните институции – 21 813 литра. На дневен ред е и инсталирането на хидрофорни системи в учебните заведения.

Това докладва на днешното заседание на Областния кризисен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия на територията на областта по повод проблемите с водоснабдяването кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов. В срещата участва и заместник-кметът с ресор „Териториално развитие“ Калоян Къдрийски.

„Освен дейностите, свързани с пълно съдействие на ВиК Плевен за почистване на съществуващ кладенец в района на бившето ШЗО и почистване на канали към Биволаре, Община Плевен провежда срещи, свързани с подготовката за присъствено откриване на учебната година. С директори на детски ясли и градини и социални заведения бяха обсъдени мерките за осигуряване нормалната им работа в условията на воден режим. Като мярка във всяка от институциите се предвижда да бъде изградена хидрофорна инсталация. В понеделник, 01.09.2025 г., такава среща ще има и с директорите на училища в общината. На нея отново ще говорим за осигуряване на питейна вода за учениците, готови сме и с точните данни за необходимите количества. От вторник, 02.09.2025 г., представители на Общината ще бъдат на място в училищата и за допълнително възникнали въпроси по темата“, информира д-р Валентин Христов.

Днешното заседание на Кризисния щаб бе свикано съгласно заповед на областния управител на Област Плевен Николай Абрашев от 10,00 часа в зала „Плевен“. За изпълнение на набелязаните мерки докладваха още ВиК ЕООД - Плевен, Басейнова дирекция „Дунавски район“, „Напоителни системи“ ЕАД - клон Среден Дунав, РЗИ – Плевен, Регионално управление на образованието, експерти на министерствата на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството, „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, представители и на други местни институции. Заседанието бе публично, с участието на граждани и медии.