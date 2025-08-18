Община Плевен пренасочва над 40 млн. лв. от одобрени проекти за ремонт на ВиК-мрежата

Над 40 млн. лв. от одобрени за държавно финансиране проекти на Община Плевен се пренасочват в спешен порядък за ремонти на най-критичните участъци от водопреносната мрежа на гр. Плевен. Преразгледани са всички проекти, получили финансиране от държавния бюджет, Община Плевен се отказва от част от тях и пренасочва средствата за ВиК ремонти.

От днес, съвместно с ВиК дружеството, започна и сондаж при помпена станция „Вит“.

Това съобщиха на брифинг пред медиите днес кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов и заместник-кметът с ресор „Териториално развитие“ Калоян Къдрийски, в срещата участва и управителят на ВиК - ЕООД, гр. Плевен инж. Климент Тодоров.

„Уважавам гражданската позиция на плевенчани и разбирам тяхното недоволство. Всички ние искаме вода за Плевен. Положението наистина е критично и съм съгласен, че място за търпимост няма. Проблемът с водата не е от вчера, нито от миналото лято. Плевен има пропуснати и два водни цикъла. През последната година сме предприели конкретни мерки с цел намаляване на загубите, проведени са срещи, разговори с експерти, но нямахме нужната политическа подкрепа, защото разрешаването на тази криза изисква освен сериозни финансови средства, и това. Затова срещата в МРРБ беше изключителна важна за нас, защото Плевен получи нужната подкрепа за справяне с водната криза. Ще се съобразим с всички дадени ни насоки. По препоръка на МРРБ повторно са преразгледани проектите, с които сме кандидатствали и за които имаме одобрено финансиране. Отказваме се от част от тях, за да може тези средства да отидат за подмяна на остарялата ВиК мрежа в града. Отказваме се от изпълнението на два от големите проекта – ремонта на пътя Плевен – Ясен и изграждането на кучкарника, като вторият обект ще бъде правен поетапно в следващите години със средства от общинския бюджет. От днес, съвместно с ВиК дружество, започна и сондаж при помпена станция „Вит“. Пред приключване е и поръчката за оросяване на кладенците при Биволаре“, информира д-р Валентин Христов.

За всяко предприето действия или мярка, свързани с решаване на проблема с водата, Община Плевен ще информира публично всяка седмица чрез медиите. Предстои консултация с ресорни институции относно обявяването и на бедствено положение в общината.

„Решаването на проблемите с безводието в Плевен е и остава основна задача пред общинското ръководство. Никой от нас не е спирал да работи през тази една година от режима миналото лято. Действията са съвместни - Община Плевен, с МРРБ и ВиК холдинга“, заяви и Калоян Къдрийски. Той отговори на въпроса какви са конкретните мерки, предприети до този момент:

- Община Плевен преразгледа и оптимизира част от проектите си, финансирани по Инвестиционната програма на държавния бюджет, по които вече има подписани договори с МРРБ за изпълнение с държавно финансиране. След преразглеждането във всички проекти има включена задължително подмяна и ремонт на ВиК-мрежата;

- Със съдействието на ВиК дружеството започна проектиране на най-проблемните участъци в Плевен, където водопроводната мрежа е в най-лошо и критично състояние;

- Проектът, който ВиК дари на Община Плевен - за реконструкция и рехабилитация с държавно финансиране на вътрешните водопроводи в гр. Плевен, е приоритизиран и включен в програма на МРРБ. Проектът обхваща участъка от ул. „Сан Стефано“ - от кръговото при парк „Кайлъка“ до ул. „Шипка“, и ул. „Шипка“, като освен реконструкция и рехабилитация на вътрешните водопроводи, е включено и асфалтиране;

- В бюджета на Общината, приет на 14 май тази година, са заложени общински средства за дейности по ВиК - общо 850 000 лв. Парите са за реконструкция на ВиК инфраструктура, за проектиране и СМР на сондажни кладенци за допълнително водоснабдяване в седем кметства в общината /Ралево, Ласкар, Николаево, Брестовец, Къшин, Бохот и Тодорово/. Това са селата, които са най-потърпевши от водната криза;

- На територията на община Плевен, съгласно вече подписани споразумения за държавно финансиране, ще бъдат проектирани и извършени ремонти на водопроводи на улици в 22 от малките населени места;

- Община Плевен не е спирала работа и по търсенето на допълнителни водоизточници – възложени и вече са готови докладите за възможните места за сондажи. Според инженерите тези сондажи ще облекчат в известна степен режима.

„Факт е, че се отказахме от важни за Плевен обекти, които нямат връзка с водопровода, за да вкараме такива, които се важни за справяне с водната криза. Първи и най-съществен такъв проект е дареният от ВиК дружеството. Успяхме да създадем нужната организация и в рамките на следващите две седмици ще имаме готовност за началото на спешните ремонти по вътрешната водопроводна мрежа“, заяви Калоян Къдрийски.

На днешната среща бе съобщено и за започналия първи сондаж - той се извършва при Помпената станция на р. Вит, в района на с. Ясен. За това информира управителят на ВиК инж. Климент Тодоров. По препоръка на ВиК Община Плевен ще започне сондаж и в района на Кожухарската чешма. „Търсим места, които бихме могли бързо да включим към ВиК мрежата“, посочи инж. Климент Тодоров. Той информира, че от дружеството са готови и с техническото задание за инженерингова поръчка за пет участък в града, идеята е по тях да се работи едновременно. Има осигурено финансиране и след съответните процедурите ще може работата да започне веднага.