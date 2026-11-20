Община Плевен провежда днес втория публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 2 от общо 22-те дървени къщички в Коледното градче на площад „Възраждане“, които все още са незаети. Коледното градче ще отвори врати на 1 декември 2026 г. и ще посреща плевенчани и гости на града до 15 февруари 2027 г.

Вторият търг е насрочен за днес, 20 ноември 2026 г. (петък) от 10.00 ч. в Заседателната зала на Общината. Търгът е за две къщички - едната от топлите точки и къщичка № 22 /с предназначение нехранителни стоки - коледни играчки и зимни аксесоари/.

И тази година Община Плевен предоставя възможност на заинтересованите лица да развиват временна търговска дейност в централната градска част по време на празничния период. Обособените търговски площи са предназначени за различни дейности – продажба на храни и хранителни стоки, коледни играчки и сувенири, ръчно изработени продукти и други стоки, свързани с коледно-новогодишните празници. Част от празничното пространство отново ще бъдат и две допълнителни дървени къщички, осигурени от Община Плевен. Едната ще бъде предоставяна безвъзмездно за благотворителни инициативи, а другата ще бъде предназначена за Дядо Коледа.

Предвидени са още сцена за културната програма, която ще съпътства базара през целия месец