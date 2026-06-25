Община Плевен въведе строги мерки за безопасност в неохраняеми водни обекти за летния сезон

Със специална заповед № РД 10-957/24.06.2026 г. на кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов на територията на общината се въвеждат засилени мерки за превенция на водния травматизъм и опазване живота на гражданите през летните месеци. Документът регламентира строги правила както за гражданите, така и за стопаните на водни площи:

Забранява се къпането, плуването, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с всякаква цел във всички необезопасени и неохраняеми водни площи - язовири, канали, малки водоеми, реки, и всеки друг вид водохранилища - публична общинска собственост, находящи се на територията на община Плевен. Целта е опазване живота и здравето на хората и превенция на водния травматизъм.

В заповедта се посочва още, че къпането и плуването може да се извършва само на обезопасени водни площи и басейни за обществено ползване, съгласно изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване. Стопаните им (собственикът или юридическо или физическо лице, на което е предоставено правото да управлява и/или ползва и поддържа водната площ или басейна обществено ползване) имат задължение да ги обезопасят и поддържат в съответствие с изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност.

Задължения имат и посетителите на водни площи и басейни за обществено ползване:

- да не замърсяват водата и крайбрежните площи;

- да не влизат във водата след консумация на алкохол и/или когато са под въздействието на психоактивни вещества;

- да не допускат във водата деца под 12-годишна възраст без придружител;

- да спазват указанията на спасителите и правилата и задълженията при ползване на водната площ, посочени на информационните табла.

Юридически и физически лица, извършващи изкопни и строителномонтажни дейности, са длъжни незабавно да обезопасяват открити канали, изкопни ями, кладенци и други площи, запълнени с вода, чиято дълбочина е над 0,8 м.

Кметовете и кметските наместници на населените места в община Плевен, в чиито землища има водни площи - публична общинска собственост, които не са отдадени под наем, имат ангажимент да поставят обозначителни табели със съответни забранителни, предупредителни и/или информационни знаци на бреговата ивица на водните площи.

Заповедта е изпратена и до директорите на училища и детски градини, които трябва да организират и проведат необходимата превантивна и разяснителна работа за безинцидентно къпане и плуване за предстоящия летен сезон.

Лицата, които нарушават разпоредбите на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване, носят административно-наказателна отговорност по чл. 32, ал. 1 от ЗАНН, ако не подлежат на по-тежко наказание.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Община Плевен: https://pleven.bg/bg/zapovedi/zapoved-na-kmeta-na-obshtina-pleven-rd-10-957/24062026g