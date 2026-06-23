Община Плевен продължава с облагородяването на „Кайлъка“

Община Плевен продължава работата по поддръжката и облагородяването на парк „Кайлъка“ в частта от емблематичната за града местност, която се стопанисва от местната управа – от Моста в началото на парка до хотел „Кайлъка“.

Вече са обновени двете централни алеи в началото на парка - изградена е съвременна поливна система, която ще осигурява необходимите грижи за новите растения, засадени са и млади чинари, които с развитието си ще допринесат за още по-зелена паркова среда.

През летния сезон ще продължат дейностите по цялостното облагородяване на „Кайлъка“ – предвидени са обновяване на всички пешеходни алеи, зацветяване на кръговите пространства, ремонт на дървените мостчета в района, ще бъде монтирано и ново осветление, информира заместник-кметът с ресор „Териториално развитие“ при Община Плевен Христо Кочев. Предстои и поставяне на нови пейки, които ще осигурят повече удобства и възможности за отдих на посетителите.

Плановете включват изграждането на новата осветителна мрежа да бъде в участъка от тенис кортовете до хотел „Кайлъка“. Осветление ще бъде монтирано и в зоните около реката, с което ще се подобрят условията за разходка и престой в парка през тъмната част на денонощието.

Нови пейки и осветление ще бъдат поставени и в новообособените зелени пространства, които вече са достъпни за посетители след извършено основно почистване. Предстои и цялостно почистване на речното корито в района.

Успоредно с това Община Плевен продължава редовното косене и обработване на всички тревни площи в стопанисваната от нея част от парка.