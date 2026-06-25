"Тъжен" и "бюджет на лицемерието": ГЕРБ с критика към кабинета (ВИДЕО)

"Тъжен бюджет, лишен от управленска амбиция" и "бюджет на политическото лицемерие". Така от парламентарната група на ГЕРБ-СДС в 52-ото Народно събрание определиха предложението на правителството на Румен Радев за финансикте на държавата за 2026 г., което беше представено вчера от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев за финансите на държавата за 2026 г. От партията на Бойко Борисов разкритикуваха параметрите на проектобюджета за 2026 година, като нарекоха разходите - пестене от развитие.

Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова напомни, че бюджетът за 2026 г. на Росен Желязков е бил наречен от Румен Радев "бюджет на отложената измама". "Дълго време се чудих какъв бюджет е този, който колегите от ПБ предложиха. Този бюджет е бюджет на политическото лицемерие и безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация. ОЩЕ: Целите на дефицита и плановете за дълга: Гълъб Донев за бъдещето на финансите в държавата (ВИДЕО)

От своя страна народният представител от ГЕРБ-СДС и бивш финансов министър Владислав Горанов по време на брифинг в парламента.

"Времето на недоволството на хората неминуемо ще изкристализира", каза Горанов, но според него това, което показват е отказ от управление, защото със 131 депутати могат да се направят мног онеща. "Ако справедливо приемаме критика за фискалните рамки в предходни периоди, нашето оправдание би било, че в предходни правителства упавлявахме с леви, с десни, с умерени популисти - една огромна и сложна амалгама от различни политически пристрастия. Сега имаме абсолютното мнозинство за всякакви разумни решения. Прогрес в числата има, но той е в грешна посока", добави още Горанов.

Параметрите на бюджета

Тя разкритикува параметрите на бюджета на кабинет а"Радев".

"Ако погледнете параметрите на бюджет 2026 г. на "Прогресивна България", на тяхното правителство, ще видите, че приходите са почти същите, заложени в проекта на бюджет за 2026 г. Ако погледнете разходите обаче, ще видите, че те са с 2 млрд. 749 млн. евро повече спрямо проекта на кабинет "Желязков". Ще видите, че и дефицитът е доста по-различен. Проектът, който ние бяхме предложили беше с дефицит до 3% от БВП. Това, което кабинетът Радев предлага е дефицит от 5,7% от БВП. Дългът също е доста по-различен", добави още Петкова.

Петкова коментира и осугирителната тежест, като отбеляза, че докато Радев е обвинява кабинета "Желязков", че ограбва българските граждани, сега предлага увеличаване на осигурителната тежест, таксите за винетки.

Пестене от разходите за развитие

Красимир Вълчев обърна внимание, че в разходната част се вижда като философия, че ще се пипа много малко там, където е трудно и ще се пести от това, което е най-лесно. "Най-голямото намаление е на разходите за образование", добави Красимир Вълчев.