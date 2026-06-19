Община Плевен започна сключване на договори с крайни получатели по проекта „За по-чист въздух“

В резултат на извършените обходи на домакинствата в община Плевен, подали заявления за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологосъобразни алтернативи – уреди на пелети (топловъздушни камини, камини с водна риза и водогрейни котли), както и електрически уреди (климатици, термопомпи „вода–въздух“ и радиатори), към момента предстои сключването на 259 договора с крайни получатели.

Обходите на домакинствата, подали заявления, продължават.

Дейностите са част от изпълнението на проект №BG16FFPR002-5.001-0008-C01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Плевен“, финансиран по Приоритет 5 „Въздух“, Процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“, Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. В проекта могат да участват както граждани, така и юридически лица, които притежават жилищен обект на територията на общината и използват топлоуреди на твърдо гориво – дърва и въглища. Проектът обхваща всичките 25 населени места на територията на общината.

Община Плевен призовава гражданите да се включат активно в проекта и да се възползват от възможността за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с по-екологични алтернативи, с цел подобряване качеството на атмосферния въздух.

Гражданите могат да кандидатстват като крайни получатели по проекта, като подават заявления по един от следните начини:

- В офиса на проекта в Плевен, намиращ се в Търговски център „Макси“, ул. „Цар Борис III“ № 12, ет. 2, с работно време от 09:00 до 17:30 ч.;

- Телефон за контакт: 0876 018 294.

- По електронна поща на адрес: info@cleanairpleven.com.

При подаване на документите по електронен път те трябва да бъдат попълнени, подписани и сканирани във формат PDF или JPEG. След проверка за пълнотата на документите кандидатът получава по електронен път идентификационен код на подаденото заявление.

- Чрез електронната платформа:

https://survey.cleanairpleven.com/index.php?r=survey/index&sid=496595&lang=bg