Започна ремонт на ул. „Гренадирска“, текущите ремонти в Плевен ще продължат през целия летен сезон

Община Плевен продължава изпълнението на програмата си за текущи ремонти и рехабилитация на уличната инфраструктура в града. От тази седмица се работи по ул. „Гренадирска“ - в участъка от хипермаркет „Кауфланд“ до кръстовището с ул. „Васил Априлов“. Дейностите ще обхванат и двете платна за движение. Предвидените строително-ремонтни дейности включват фрезоване на компрометираните участъци, регулиране и повдигане на шахти, оттоци и спирателни кранове, както и полагане на нов асфалт.

Успоредно с това продължава ремонтът по ул. „П. Р. Славейков“, както и текущото поддържане на ул. „Българска авиация“ и пътната връзка към Гробищен парк „Чаира“.

От началото на строителния сезон ремонтирани и преасфалтирани са: ул. „Пирот“, ул. „Вардар“, ул. „Петко Каравелов“, кръстовището на бул. „Христо Ботев“ и бул. „Георги Кочев“, ул. „Георги Кочев“, трасето по линията на тролеи № 3 и № 7 в жк „Сторгозия“ и улиците „Люляк“ и „Орлица“ в квартала. Ремонт и нов асфалт е положен и в района на пл. „Македония“ – ул. „Прилеп“ и прилежащите паркинг пространства, ул. „Битоля“ и ул. „Дебър“, където бяха изградени и нови паркоместа. Завършено е и преасфалтирането на ул. „Неофит Рилски“.

На приключените обекти предстои възстановяване и обновяване на вертикалната сигнализация и хоризонталната пътни маркировка.

Следващите обекти, включени в графика за ремонт, са: ул. „Димитър Константинов“, бул. „Христо Ботев“, улици в Девети квартал, както и участъци в жк „Дружба“ и жк „Мара Денчева“.

Община Плевен извършва текущите ремонти по предварително изготвен график, който се актуализира при необходимост и при сигнали за проблемни участъци, постъпили от граждани. Дейностите са възложени на общинското дружество „Инжстрой“ и са част от цялостната програма за поддръжка и обновяване на уличната градска мрежа. За всички промени във временната организация на движение в ремонтираните участъци гражданите се информират своевременно, като по време на строително-ремонтните дейности движението в отделните райони се осъществява поетапно.

Текущите ремонтни на уличната мрежа в гр. Плевен ще продължат активно през целия летен сезон, заяви заместник-кметът с ресор „Териториално развитие“ при Община Плевен Христо Кочев.

Паралелно с текущите ремонтни дейности, финансирани със средства от общинския бюджет, се работи и по инфраструктурните проекти за реконструкция на улици с подмяна на вътрешната ВиК мрежа. Тези дейности се изпълняват с държавно финансиране по одобрените проекти по Приложение № 3 към Закона за държавния бюджет.