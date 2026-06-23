Пълни зали от първия ден на Летните ваканционни дни в Центъра за работа с деца

Пълни са залите Центъра за подкрепа на личностното развитие – Център за работа с деца в Плевен още от първия ден на Летните ваканционни дни. Заниманията по школи са разнообразни, забавни и полезни.

От 22 юни всеки делничен ден от 10.00 до 12.00 часа децата в Плевен имат възможност да овладяват шахмат, да изучават народни танци, да редят пъзели, моделират, рисуват, строят с конструктори и занимават с различни игри, провокиращи мисленето и въображението. Летните дни в ЦПЛР - ЦРД включват:

Игри на открито пред ЦРД – Плевен /тенис, футбол, народна топка, дърпане на въже и др./ - от понеделник до петък от 10.00 до 12.00 часа, ръководител – Ивайло Лазаров и учители от Ученическата спортна школа. Могат да се включат деца на възраст от 7 до 12 години;

Летен пленер – Пространството пред ЦРД – Плевен, от понеделник до петък от 10.00 до 12.00 часа, ръководител – Преслава Прокопова. Могат да се включат деца на възраст от 6 до 12 години;

Народни танци – Репетиционна зала в ЦРД – Плевен, от понеделник до петък от 10.00 до 12.00 часа, ръководител – Цветомир Диков. Могат да се включат деца на възраст от 7 до 12 години;

Народна музика - Репетиционна зала в ЦРД – Плевен, от понеделник до петък от 10.00 до 12.00 часа, ръководител – Мариян Туджаров. Могат да се включат деца на възраст от 7 до 12 години;

Танцов състав – модерни танци - Репетиционна зала в ЦРД – Плевен, от понеделник до петък от 10.00 до 12.00 часа, ръководител – Цветелина Стойчева. Могат да се включат деца на възраст от 7 до 14 години;

Сцена на талантите – Актова зала в ЦРД - Плевен, от понеделник до петък от 10.00 до 12.00 часа, ръководител – Петя Банева. Могат да се включат деца на възраст от 7 до 12 години;

Шахмат – Площадката пред сградата на ЦРД - Плевен или стая „Шахмат“ в центъра, заниманията са от понеделник до петък от 10.00 до 12.00 часа, ръководител – м. с. Христинка Илиева. Могат да се включат деца на възраст от 7 до 12 години;

Начално творчество „Вълшебна ножичка“ – Залите в ЦРД - Плевен, заниманията са от понеделник до петък от 10.00 до 12.00 часа, ръководител – Даниела Вълова. Могат да се включат деца на възраст от 7 до 12 години;

Безопасност на движението по пътищата – Площадката пред сградата на ЦРД - Плевен, заниманията са от понеделник до петък от 10.00 до 12.00 часа, ръководител – Красимира Грудева – Мирчева. Могат да се включат деца на възраст от 7 до 12 години;

Авиомоделизъм и корабомоделизъм - Площадката пред сградата на ЦРД - Плевен, заниманията са от понеделник до петък от 10.00 до 12.00 часа, ръководител – Веселин Драганов. Могат да се включат деца на възраст от 7 до 12 години;

Лего конструиране, пъзели и настолни игри – В сградата на ЦРД - Плевен, заниманията са от понеделник до петък от 10.00 до 12.00 часа, ръководители – Светлин Павлов и Венци Петров. Могат да се включат деца на възраст от 7 до 12 години;

„Моята любима професия“ - В сградата на ЦРД - Плевен, заниманията са от понеделник до петък от 10.00 до 12.00 часа, ръководители – Анелия Караджова, Анелия Костова, Миглена Митева, Мариета Петкова, Мария Атанасова, Илина Иванова. Могат да се включат деца на възраст от 7 до 12 години.

Заниманията се провеждат всеки делничен ден до 17 юли 2026 г., петък, в Градската градина и в залите на Центъра за работа с деца. Организатори са Център за подкрепа за личностно развитие - Център за работа с деца, Община Плевен, Ученическа спортна школа.

Всеки родител, който има желание детето му да се включи в школите на Летните ваканционни дни, трябва да попълни на място декларация, с която да заяви волята и съгласието си за това. Формулярът е публикуван и на интернет страницата на ЦРД - Плевен: www.cplr-crd.com

Телефони за повече информация:

0887/216 541 - Директор

0879/375 109 и 064/802 489 - Канцелария

В летните дни пространството на Градската градина в Плевен е пълно и с деца от частните занимални в града, които провеждат времето си в игри и познавателни занимания.