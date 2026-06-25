Всичко е точно: КЗП започна проверки в курортите, но откри под 10% нарушения

Комисията за за защита на потребителите (КЗП)започна проверки в българските курорти, но не открива особени нарушения.

Констатираните нарушения на КЗП са под 10% от общия обхват на проверките по Черноморието, каза по време на заседанието на парламентарната Комисия по туризъм Александър Колячев, изпълняващ функциите на председател на Комисията за за защита на потребителите.

КЗП провежда засилени проверки по Черноморието, които са стартирали през тази седмица. До момента са извършени над 130 проверки, обхванали са над 70 плажни ивици и 60 заведения за хранене и развлечения, отбеляза той.

Още: Кметът на Созопол за високите цени: Туристите да не ходят при некоректните търговци

Най-честите нарушения

В хода на тези проверки са констатирани общо 11 нарушения като част от тях са свързани с изискванията да двойното обозначаване на цените в лев и евро, неправилно превалутиране и закръгляване, както и начина на представянето им пред потребителите, каза Колячев.

Източник: БГНЕС

Председателят на комисията допълни, че са установени нарушения и по Закона за туризма като изускиуми ценоразписи, менюта и цени и грамажи, предоставяне на услуги в некаториумни обекти, както и за несигуряване на възможност за плащане чрез пост терминал в обекти, за каквито това условие е приложимо, предаде БТА.

В рамките на контролната дейност от 56 търговци, предлагащи услуги по ползване на шезлонг и чадър, е изискана и допълнителна информация относно предлаганите цени за предходни периоди, допълни той.

Още: Според Алибегов дори има ръст на туристите: Нарочно снимат курортите нощем, за да изглеждат празни