Демерджиев след трагедията на "Тракия": Или мерки, или прокуратура

За спешни действия от страна на институциите, отговорни за поддръжката на пътната инфраструктура призова министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след тежката катастрофа на магистрала „Тракия“, при която загинаха трима души. Той се закани, че при липса на реакция МВР ще сезира прокуратурата за престъпно бездействие. „Трябва да се събудят стопаните на пътя. Трябва да вземат необходимите мерки. Ще ги призоваваме към това със сигнални писма, а ако няма реакции, ще пристъпим и към сезиране на прокуратурата за престъпно бездействие“, каза Демерджиев.

ОЩЕ: Две деца, убити от ТИР: Спорове каква е основната причина

По думите му сигналите за опасни участъци са многобройни, но реални действия все още липсват. „Създадена е координация, работим по цялостна стратегия, използвайки испанския модел, но тя ще даде резултати на по-късен етап. В момента сме набелязали конкретни мерки за всеки рисков участък и апелираме всички отговорни институции активно да се включат“, каза министърът.

Той подчерта, че стопаните на пътищата трябва незабавно да извършат проверки на настилката, съоръженията край пътя, сервитутите и пътните знаци. „Това са действия, които незабавно трябва да бъдат извършени. В това число са сцеплението на асфалта и тревожното състояние на мантинелите, които очевидно не могат да изпълняват функциите си“, посочи Демерджиев.

Министърът отправи и критики за продължаващите ремонти по пътищата в началото на активния летен сезон. „От моя гледна точка безотговорно се извършват ремонти в началото на летния сезон и те продължават и в момента. Установяването на проблемните участъци и отстраняването на проблемите в тях трябва да стане много бързо“, заяви той.

ОЩЕ: Официална информация за състоянието на ранените при ужасяващата катастрофа на „Тракия“

Във връзка с разходването на средства от Фонд „Пътна безопасност“ Демерджиев съобщи, че е разпоредил засилен контрол върху всички плащания. „Още преди доклада на Сметната палата съм разпоредил всеки разход по Фонд „Пътна безопасност“ да бъде подробно мотивиран. Ще проверим внимателно и разходите, правени назад във времето. Ако има съмнения за злоупотреби или отклоняване на средства, ще бъдат сезирани компетентните органи“, каза той.

По думите му вече има данни за разходи, които очевидно не попадат в обхвата на фонда. „Там, където тези нарушения съставляват престъпления, ще подадем съответните сигнали“, подчерта министърът.

Демерджиев съобщи още, че МВР анализира разходите и очаква развитие по разследвания, свързани с пътното строителство и ремонти.

ОЩЕ: Задържаха шофьора на ТИР-а от зверската катастрофа на магистрала "Тракия"

„Има смущаващи забавяния както от страна на прокуратурата по няколко от тези производства, така и от страна на съда в лицето на конкретни съдии. Сезирал съм ръководителя на прокуратурата по този въпрос. Няма как да има ефективна борба с тези явления, ако няма ефективни разследвания по отношение на ремонти, за които има съмнения за корупционни практики“, заяви той. Според него корупцията в сектора има и пряко отражение върху безопасността на гражданите. „Проблемът на корупцията не е само отклоняването на средства. Понякога корупцията струва и човешки животи. Затова това явление трябва да бъде изкоренено“, каза Демерджиев.