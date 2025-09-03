Община Плевен започва ремонт на седем детски градини и строеж на нова сграда на основно училище

Община Плевен стартира изпълнението на проекта за ремонт на седем детски градини и строеж на новата сграда на ОУ „Валери Петров“ в гр. Плевен. Дейностите са по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR003-1.001 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. за изпълнение на проектно предложение № BG16FFPR003-1.001-0007 „Мерки в образователната инфраструктура на 7 детски градини и 1 училище на територията на община Плевен“.

Проектът предвижда модернизиране и подобряване на условията в седем детски градини - ДГ „Незабравка“, ДГ „Еделвайс“, ДГ „Щастливо детство“, ДГ „Кокиче“, ДГ „Зорница“, ДГ „Слънце“ и ДГ „Щурче“, както и строеж на нова сграда на ОУ „Валери Петров“, гр. Плевен. Ще бъдат изпълнени следните мерките: основен ремонт и обновяване, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на пристройки за физкултурно-музикални салони с обслужващи санитарни помещения, паркоустрояване и благоустрояване на дворните пространства, включително зони за игра, както и доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване в образователните заведения.

Изпълнението на предвидените мерки ще доведе до множество предимства за децата, семействата и общността - ще бъдат приложени разнообразни образователни дейности, благоприятстващи социално-емоционалното развитие на децата, ще бъдат създадени възможности за творческа изява, физическа активност и интелектуално развитие. Груповите дейности в зоните за игра и физкултурно-музикалния салон ще насърчат работата в екип, комуникацията и съпричастността, ще помогнат на децата да развият социални и емоционални умения, да изградят приятелства, ще насърчи чувството им за принадлежност. Създаването на достъпни и приветливи пространства за обучение, спорт, изкуства, занимания по интереси и забавление, отговаря на нуждите на всички деца, независимо от техния произход, способности или индивидуални потребности.

Безвъзмездната финансова помощ (100 %) е в максимален размер до 28 534 020,62 лева. Срокът на изпълнение на проекта е 36 месеца.