Плевен с празничен концерт в навечерието на Деня на Съединението

В навечерието на Деня на Съединението на Княжество България с Източна Румелия - 6 септември, Община Плевен кани на празничен концерт. Събитието е тази вечер, 5 септември, на централния площад „Възраждане“, начало - 20,30 часа. Организатори са местната управа, съвместно с културни институти в града.

За плевенчани и гостите на града на сцената ще се представят Плевенска филхармония, Общински хор „Гена Димитрова“, „Геомарчало“, Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“, Общински духов оркестър и Детски хор „Звъника“. Ще прозвучат патриотични и народни песни, както и маршове, аранжирани от Георги Милтиядов, който ще е диригент.

Тържественият ритуал в Деня на Съединението на Княжество България и Източна Румелия - 6 септември, по традиция ще бъде пред паметника на Четвърти пехотен плевенски полк в Градската градина. Честването ще започне в 11.00 часа с участието на военнослужещи от Плевенския гарнизон. В памет на загиналите в Сръбско-българската война от 1885 г. ще бъде отслужена панихида, с минута мълчание ще бъде почетена паметта им. В знак на признателност към делото им пред паметника ще бъдат поднесени венци и цветя.