Пускат фонтаните в Плевен за Великден

В навечерието на Великден фонтаните в центъра на Плевен ще бъдат пуснати и ще радват с красотата си плевенчани и гостите на града. За днес, 9 април, са предвидени водните проби на съоръженията. От петък, 10 април, с пълен капацитет ще заработят Големият фонтан, Пеещият фонтан в Градската градина и малките фонтани (така наречените „глухарчета”).

Съоръженията вече са почистени от екипи на Община Плевен, проверена е тяхната техническа изправност и са подготвени за работа. Косят се и зелените площи в района.