Първи по рода си дрон фест ще се проведе в Плевен

Първият за региона „Drone Fest Pleven - Технологиите в полет над Плевен“ ще бъде част от тазгодишното издание на Плевенския фестивал на науката. Събитието ще се проведе на 5 юни и се организира от Сдружение „РоботиксЛаб Академи“ с подкрепата на Община Плевен. Домакин на инициативата е Математическата гимназия „Гео Милев“.

Под мотото „Когато младите хора летят високо, лети и духът на Плевен“ програмата включва атрактивни демонстрации с дронове, срещи с ентусиасти и експерти, предизвикателства, адреналин и много усмивки.

Част от събитието е и конкурсът „Красотата на Плевен от високо“, в който ученици и младежи могат да участват със снимки или видеа, заснети от птичи поглед, и да покажат града по един различен и вдъхновяващ начин. Най-впечатляващите творби ще бъдат отличени, представени пред публика и ще станат част от историята на първия Drone Fest в Плевен.

„Инициативата е празник на мечтите, технологиите и смелостта да погледнем града си от нов ъгъл - от високо“, споделят от Сдружение „РоботиксЛаб Академи“.

Фестивалът ще започне на 5 юни от 13.30 часа.

В прикачените файлове ще намерите заявление за участие в конкурса в рамките на дрон феста, програмата и регламент на събитието.