РИОСВ - Плевен с отрицателно становище за запръстяване на тлеещите огнища при блатата край Ясен

Във връзка с изразената от Община Плевен готовност да предприеме действия за ликвидиране на тлеещите огнища край с. Ясен чрез запръстяване и поисканото в тази връзка становище от РИОСВ - Плевен заради разположение на терена в защитени зони НАТУРА 2000, от екоинспекцията изпратиха отрицателно становище и препоръка за намиране на алтернативни методи за ликвидиране на тлеенето.

В отговора от РИОСВ - Плевен се посочва, че засегнатият от пожара район попада в границите на защитени зони по мрежата НАТУРА 2000 - BG0000240 „Студенец“ за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна и BG0000240 „Студенец“ за опазване на дивите птици. Районът е картиран като природно местообитание „3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition“.

РИОСВ - Плевен посочва също, че предложеното запръстяване не може да бъде извършено, тъй като ще доведе до допълнително увреждане на природното местообитание, което е предмет на опазване в защитените зони. И още: „…следва да се изберат подходящи алтернативни методи за доизгасяване на тлеещите огнища от суха и влаголюбива растителност - оводняване от близката река, гасене по въздух и др., които биха били по-щадящи, както за околната среда, така и за местното население“.

За становището от РИОСВ - Плевен, Община Плевен е информирала Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Регионалната здравна инспекция с оглед предприемане на последващи действия в рамките на компетенции на институциите.

Община Плевен изрази готовност за конкретни действия по запръстяване на тлеещите огнища край с. Ясен в отговор на постъпили сигнали от граждани за продължаваща задушлива миризма в района, както и писмо от кмета на Ясен с искане за предприемане на спешни действия за запръстяване на засегнатите територии. Подкрепящо становище има и от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, в което се посочва, че пожарът в утайниците при „Плама“ е ликвидиран напълно, няма отчетено превишаване на нормите за съдържание на въглероден двуокис, както и че извършваното в момента доизгасяване и омокряне на тлеещи огнища в района на блатата е продължителен и неефективен процес. Към 24.09.2025 г. в района продължава да има тлеене и димоотделяне и с цел предотвратяване на екологични щети и проблеми за живеещите в близките населени места, би могло да се предприеме запръстяване на тлеещите огнища, като тези действия следва да се предприемат след съгласуване с РИОСВ - Плевен.