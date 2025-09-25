Световно по волейбол НА ЖИВО: България - САЩ 1:2, "лъвовете" се върнаха в мача!

Националният отбор по волейбол на България излиза днес срещу тима на САЩ в двубой от 1/4-финалите на Световното първенство по волейбол за мъже 2025 във Филипините. Страната ни достигна до топ 8 на света за пръв път от 15 години насам, а сега ще опита да стигне дори по-далеч, класирайки се сред първите 4 на планетата. Двубоят започва в 15:00 часа българско време, като можете да следите развоя на мача България - САЩ НА ЖИВО в Actualno.com!

ЕТО КЪДЕ ДА ГЛЕДАМЕ БЪЛГАРИЯ - САЩ ПО ТВ

Развой на мача България - САЩ

Гейм 1 - спечелен от САЩ с 25:21

Срещата започна с неточности и от двете страни на мрежата. При 2:2 започна да се вижда и водещото оръжие на американския отбор - началният удар. Американците спечелиха три поредни точки след силни сервиси и безпощадни атаки на мрежата. Малко след това и Симеон Николов от отбора на България показа, че може да сервира мощно. Високият 209 сантиметра син на Владо Николов демонстрира завидна прецизност на начален удар, а България стопи част от изоставането си до 7:9.

При 10:8 за американците се видя класно отиграване и от брата на Симеон Николов - Алекс, който успя на единична блокада да спре противникова атака и да спечели точка за България. САЩ успя да отвори пет точки разлика до 15:10 след няколко тежки сервиса и няколко неуспешни атаки на българите. Таймаутът дойде при 18:12 за САЩ, като американците спечелиха 7 от последните 10 точки. А шансовете за победа на "лъвовете" драстично паднаха до едва 32% срещу 68% за американците.

След таймаута Симеон Николов изпълни два поредни много силни сервиса, с които спечели директни точки за България, а треньорът на САЩ хитро взе таймаут, за да наруши ритъма му. Мони изпълни и трети мощен сервис, но американците се задържаха в разиграването, а след това играха по българския блок, за да прекъснат серията на българите за 19:15. САЩ продължи да атакува мощно и прецизно до 21:17, а след това дойде и четвъртата им грешка от сервис. Това обаче не им повлия сериозно, тъй като сервисът на България отново не бе с достатъчно мощност, че да затрудни защитата на американците. И въпреки ча "лъвовете" взеха най-дългото разиграване в гейма, САЩ взе гейма с 25:21 след грешка на Николов от сервис.

Гейм 2 - отново за САЩ с 25:19

Втората част започна позитивно за България, като "лъвовете" успяха да вземат лек превес от две точки. И двата тима предприемаха рискове на начален сервис, което водеше и до грешки. Стигна се до 8:7 в полза на България, когато Аспарух Аспарухов завърши още една успешна атака за 9:7. Двата отбора продължиха да си разменят по една точка, без минипробиви. Постепенно обаче САЩ стигна до изравняване на резултата до 12:12, а след това американците направиха и обрат в гейма след четири поредни точки до 17:13.

Алекс Николов прекъсна серията на американците с атака по диагонала. След това и САЩ показа, че може да греши в нападение, като изкара удар в аут за 15:18. Американците продължиха да играят малко по-добре и това им осигури отварянето на още по-голяма преднина до 22:17. Стигна се до 23:19, където дойде отново сервисът на Симеон Николов. Този път обаче младият волейболист изкара удара си с малко в аут. САЩ приключи частта с успешна блокада срещу българската атака за 25:19.

Гейм 3 - България се върна в мача с 25:17

След като загубиха първите два гейма, възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини излязоха с нагласата да бъдат още по-прецизни, но и агресивни. Още в първата точка Аспарухов рискува сериозно, пращайки мощен удар на линията. Американците добре ограничаха водещия ни реализатор Алекс Николов, което оставяше повече възможности за атаки именно от Аспарухов. Само че САЩ продължи да атакува и много успешно през центъра - прийом, който им носеше безотказно точки от началото на мача.

Първите минибрейкове дойдоха още в началото на гейма, и то в полза на България. "Лъвовете" записаха четири поредни точки, за да поведат с 6:2, а треньорът на САЩ веднага прекъсна тактически играта с таймаут. Американците показаха хладнокръвие и бързо скъсиха изоставането си до 5:6. Все пак България отново успя да дръпне в резултата след няколко геройки прояви в защита, а и САЩ също започна да допуска грешки, за да се стигне до 11:7 в полза на "трикольорите".

България продължи да води убедително до 14:9, отваряйки най-голямата си преднина в мача. Видя се и повече креативност в атака - "лъвовете" потърсиха път през центъра, където Илия Петков показа добра игра. Стигна се до шест точки аванс до 19:13. И пак Петков блесна на още няколко пъти, за да доближи България до спечелването на гейма. Той продължи с атаките през центъра, а освен това заби и мощен сервис. Последва и грешка от американците, а след това Петков спечели още една точка от сервис за 23:14. Накрая България взе гейма след сервис в мрежата на американците за 25:17!

Гейм 4

Четвъртата част започна по познатия начин - с успешна атака на САЩ през центъра. България отговори с атака на Алекс Николов по блокадата на американците. Двата тима се захапаха точка за точка в може би най-равностойната част от двубоя. Българският отбор започна да играе по-смело и да се справя по-успешно както в защита, така и в атака. Стигна се до 12:12, когато България успя да измъкне изключително трудна точка след много дълго разиграване.

Преди 1/4-финала

България се представи на много високо ниво в груповата фаза на Световното първенство във Филипините и излезе като победител от група Е с актив от 8 точки. Страната ни записа чисти победи над Германия и Чили с по 3:0 гейма, а освен това успя да победи и Словения с 3:2 гейма, за да остане на първото място.

Това отреди на словенците да срещнат САЩ на 1/8-финалите, където американците се наложиха с 3:1 гейма. България пък се изправи срещу по-скромния тим на Португалия, като успя да го победи с 3:0 гейма. В осминафиналния двубой се видя мощната игра на "лъвовете" в атака, и особено на Александър Николов, който бе безпощаден при мрежата.

Сега България ще се изправи срещу далеч по-сериозен съперник в лицето на САЩ, а букмейкърите очакват равностоен двубой без изявен фаворит. "Лъвовете" допуснаха много грешки при начален сервис срещу Португалия - компонент, в който е нужно подобрение за мача със САЩ.