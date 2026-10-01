Родната кухня представиха успешно в Бурса плевенски преподаватели и ученици

След успешно представяне в V Международен кулинарен фестивал в побратимения с Плевен турски град Бурса се завърнаха преподаватели и ученици от Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен. Участието на екипа в състав: Ивелина Генова – директор на учебното заведение, Гергана Радуканова – учител по практическо обучение, Тея Монова и Дениз Тахир- ученици от специалност „Кетъринг“, се състоя по покана и със съдействието на Община Плевен.

На щанда на Община Плевен в живописния парк „Меринос“ екипът е представил традиционни български подправки, ръчно направени бисквити с фолклорни мотиви, рекламни материали за Плевен, както и сувенири. Специален гост на българския щанд е бил консулът на Република България в Бурса Момчил Русинов, който изразил своята подкрепа за младите кулинари и адмирирал стремежа им да съхраняват и популяризират регионалното ни гастрономическо наследство.

Пред турската публика плевенските участници са демонстрирали приготвено на място автентично плевенско ястие – риба прясол, предизвикало голям интерес при дегустацията.

Във финалния ден на фестивала плевенската делегация е участвала в кулинарно състезание между 12 екипа от побратимени градове за приготвяне на традиционно за град Бурса ястие, в което плевенският отбор е завоювал трето място.

За успешното си представяне екипът получи грамоти от Кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов по време на среща, на която участниците разказаха за своите впечатления от фестивала, предизвикателствата и адмирациите на посетителите.