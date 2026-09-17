Археолози от университета в Тел Авив посетиха Плевен

Археолози от катедра „Археология“ на Tel Aviv University посетиха Плевен в рамките на визитата си в България. Групата, заедно с Яков Джераси, председател на Международната фондация „България“, бе посрещната в града от кмета на Общината д-р Валентин Христов.

По време на посещението си в Плевен гостите, придружавани и от кмета на Община Белене Милен Дулев - официален домакин на визитата, разгледаха Регионалния исторически музей и Регионалния военноисторически музей и се срещнаха с ръководствата на двете културни институции.

В Регионалния исторически музей се проведе работна среща за обмен на опит и добри практики, насочена към бъдещо сътрудничество между специалисти от РИМ – Плевен и израелски учени.

В Регионалния военноисторически музей гостите се запознаха с историята на Плевенската епопея чрез беседа на английски език и имаха възможност да се потопят в атмосферата на историческите събития, пресъздадени в Панорамата.

Посещението е възможност за обмен на знания, професионален опит и създаване на нови партньорства в областта на археологията и културно-историческото наследство.