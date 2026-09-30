Плевен става част от националното движение „Училище със сърце“

Ученици от Плевен се включват в националното движение „Училище със сърце“ – инициатива за насърчаване на грижата за сърдечното здраве още от детска възраст. Движението се провежда под егидата на Българската лига по хипертония, с професионалната подкрепа на кардиологичната общност и в партньорство с Фондация „Сърце до сърце за България“. Представители на Плевен в инициативата са деца от Основно училище „Йордан Йовков“.

На 29 септември – Световния ден на сърцето, деца и учители дадоха начало на участието си в кампанията. Чрез занимания, движение и практически дейности те ще научат повече за сърдечното здраве, балансираното хранене и здравословните ежедневни избори. През учебната година всяка включила се образователна институция ще разполага с HEART BOX – шест образователни мисии, адаптирани за различните възрастови групи. Идеята е наученото в детската градина и училището да достига и до семействата.

Националното движение „Училище със сърце“ обединява над 30 000 деца на възраст от 3 до 18 години и преподаватели от над 600 детски градини и училища в страната около общата кауза за по-добра здравна култура и грижа за сърцето още от детството.

Инициативата ще продължи през цялата учебна година, като всяка участваща образователна институция ще получи официален сертификат, а най-активните детски градини и училища - отличени със знака „Училище със сърце“ през май 2027 г.