Плевенските деца ще имат възможност да открият своя спорт на 24 септември

Масовата спортна проява „Открий своя спорт“ ще се проведе на 24 септември (четвъртък) в Плевен. Инициативата е част от Спортния календар на Община Плевен за 2026 година и има за цел да представи пред децата и техните родители възможностите за спорт и тренировки в плевенските клубове през новата учебна година.
Събитието ще започне с шествие на спортните клубове, което ще тръгне в 17:40 ч. от ДКТ „Иван Радоев“ и ще премине по пешеходната зона на ул. „Васил Левски“ до Градската градина. Там от 18:00 ч. ще започне спортният празник.
В инициативата ще се включат 33 плевенски спортни клуба, представящи 21 вида спорт. Децата и техните родители ще могат да се запознаят отблизо с различни спортни дисциплини, да научат повече за възможностите за тренировки и да открият заниманието, което най-много им допада.
Участие към момента са потвърдили:
- Сдружение Спортен клуб по ориентиране „Север-Плевен“
- Спортен клуб „Шампион“
- Атлетически клуб „Георги Дъков“
- Спортен клуб по триатлон „Три Плей“
- Тенис клуб „Плевен 90“
- Спортен клуб по карате „Спартак 14“
- Спортен клуб – Школа по фехтовка „Спартак Плевен“
- Спортен клуб по ловна стрелба „ЛРД – Плевен“
- Спортен клуб по таекуон-до „Атила“
- Спортен клуб по художествена гимнастика „Елегант – Плевен“
- Спортен клуб по шахмат „Спартак Плевен ХХІ“
- Клуб по бойни изкуства „Петромакс“
- Спортен клуб по шахмат „Плевен ХХІ“
- Спортен клуб по бойни изкуства „Скорпион“
- Сдружение Спортен клуб по лека атлетика „Феникс 2004“
- Спортен клуб по борба – Плевен
- Тенис клуб „Плевен – професионален спортен клуб“
- Клуб по спортна акробатика
- Спортен клуб по тенис на маса „Тетрон“
- Сдружение Спортен клуб по лека атлетика „Спартак – Плевен“
- Сдружение Боксов клуб „Мизия 80“
- Сдружение Хандбален клуб „Тис – Шугар“
- Сдружение Спортен клуб по волейбол „Олимпиец“
- Спортен клуб по плуване „Аквазард“
- Сдружение Волейболен клуб „Спартак 1996“
- Клуб по спортни танци „Артефакт“
- Елитен стрелкови клуб „Виа“
- Баскетболен клуб „Спартак Плевен“
- Боксов клуб „Вандалс“
- Клуб по спортни танци „Прима Денс“
- СК по борба „Камен Лозанов“
- ФК „Фортуна“
- ОФК „Спартак Плевен“
Инициативата „Открий своя спорт“ е възможност за всяко плевенско дете да направи първата крачка към активния начин на живот, да се срещне със своя бъдещ треньор и да открие спорт, който харесва и в който да се развива.
Проявата се провежда в навечерието на Европейския ден на спорта в училище, който тази година е на 25 септември. Инициативата е част и от Националното състезание „BeActive спортно събитие“ 2026, инициирано от Министерството на младежта и спорта.
Община Плевен кани децата и техните родители на 24 септември в Градската градина в Плевен, за да открият заедно своя спорт!