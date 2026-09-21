Плевенските деца ще имат възможност да открият своя спорт на 24 септември

Масовата спортна проява „Открий своя спорт“ ще се проведе на 24 септември (четвъртък) в Плевен. Инициативата е част от Спортния календар на Община Плевен за 2026 година и има за цел да представи пред децата и техните родители възможностите за спорт и тренировки в плевенските клубове през новата учебна година.

Събитието ще започне с шествие на спортните клубове, което ще тръгне в 17:40 ч. от ДКТ „Иван Радоев“ и ще премине по пешеходната зона на ул. „Васил Левски“ до Градската градина. Там от 18:00 ч. ще започне спортният празник.

В инициативата ще се включат 33 плевенски спортни клуба, представящи 21 вида спорт. Децата и техните родители ще могат да се запознаят отблизо с различни спортни дисциплини, да научат повече за възможностите за тренировки и да открият заниманието, което най-много им допада.

Участие към момента са потвърдили:

- Сдружение Спортен клуб по ориентиране „Север-Плевен“

- Спортен клуб „Шампион“

- Атлетически клуб „Георги Дъков“

- Спортен клуб по триатлон „Три Плей“

- Тенис клуб „Плевен 90“

- Спортен клуб по карате „Спартак 14“

- Спортен клуб – Школа по фехтовка „Спартак Плевен“

- Спортен клуб по ловна стрелба „ЛРД – Плевен“

- Спортен клуб по таекуон-до „Атила“

- Спортен клуб по художествена гимнастика „Елегант – Плевен“

- Спортен клуб по шахмат „Спартак Плевен ХХІ“

- Клуб по бойни изкуства „Петромакс“

- Спортен клуб по шахмат „Плевен ХХІ“

- Спортен клуб по бойни изкуства „Скорпион“

- Сдружение Спортен клуб по лека атлетика „Феникс 2004“

- Спортен клуб по борба – Плевен

- Тенис клуб „Плевен – професионален спортен клуб“

- Клуб по спортна акробатика

- Спортен клуб по тенис на маса „Тетрон“

- Сдружение Спортен клуб по лека атлетика „Спартак – Плевен“

- Сдружение Боксов клуб „Мизия 80“

- Сдружение Хандбален клуб „Тис – Шугар“

- Сдружение Спортен клуб по волейбол „Олимпиец“

- Спортен клуб по плуване „Аквазард“

- Сдружение Волейболен клуб „Спартак 1996“

- Клуб по спортни танци „Артефакт“

- Елитен стрелкови клуб „Виа“

- Баскетболен клуб „Спартак Плевен“

- Боксов клуб „Вандалс“

- Клуб по спортни танци „Прима Денс“

- СК по борба „Камен Лозанов“

- ФК „Фортуна“

- ОФК „Спартак Плевен“

Инициативата „Открий своя спорт“ е възможност за всяко плевенско дете да направи първата крачка към активния начин на живот, да се срещне със своя бъдещ треньор и да открие спорт, който харесва и в който да се развива.

Проявата се провежда в навечерието на Европейския ден на спорта в училище, който тази година е на 25 септември. Инициативата е част и от Националното състезание „BeActive спортно събитие“ 2026, инициирано от Министерството на младежта и спорта.

Община Плевен кани децата и техните родители на 24 септември в Градската градина в Плевен, за да открият заедно своя спорт!