Кабинетът "Радев":

Плевенските деца ще имат възможност да открият своя спорт на 24 септември

21 септември 2026, 15:20 часа 494 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Плевен
Плевенските деца ще имат възможност да открият своя спорт на 24 септември

Масовата спортна проява „Открий своя спорт“ ще се проведе на 24 септември (четвъртък) в Плевен. Инициативата е част от Спортния календар на Община Плевен за 2026 година и има за цел да представи пред децата и техните родители възможностите за спорт и тренировки в плевенските клубове през новата учебна година.

Събитието ще започне с шествие на спортните клубове, което ще тръгне в 17:40 ч. от ДКТ „Иван Радоев“ и ще премине по пешеходната зона на ул. „Васил Левски“ до Градската градина. Там от 18:00 ч. ще започне спортният празник.

В инициативата ще се включат 33 плевенски спортни клуба, представящи 21 вида спорт. Децата и техните родители ще могат да се запознаят отблизо с различни спортни дисциплини, да научат повече за възможностите за тренировки и да открият заниманието, което най-много им допада.

Участие към момента са потвърдили:

-        Сдружение Спортен клуб по ориентиране „Север-Плевен“

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

-        Спортен клуб „Шампион“

-        Атлетически клуб „Георги Дъков“

-        Спортен клуб по триатлон „Три Плей“

-        Тенис клуб „Плевен 90“

-        Спортен клуб по карате „Спартак 14“

-        Спортен клуб – Школа по фехтовка „Спартак Плевен“

-        Спортен клуб по ловна стрелба „ЛРД – Плевен“

-        Спортен клуб по таекуон-до „Атила“

-        Спортен клуб по художествена гимнастика „Елегант – Плевен“

-        Спортен клуб по шахмат „Спартак Плевен ХХІ“

-        Клуб по бойни изкуства „Петромакс“

-        Спортен клуб по шахмат „Плевен ХХІ“

-        Спортен клуб по бойни изкуства „Скорпион“

-        Сдружение Спортен клуб по лека атлетика „Феникс 2004“

-        Спортен клуб по борба – Плевен

-        Тенис клуб „Плевен – професионален спортен клуб“

-        Клуб по спортна акробатика

-        Спортен клуб по тенис на маса „Тетрон“

-        Сдружение Спортен клуб по лека атлетика „Спартак – Плевен“

-        Сдружение Боксов клуб „Мизия 80“

-        Сдружение Хандбален клуб „Тис – Шугар“

-        Сдружение Спортен клуб по волейбол „Олимпиец“

-        Спортен клуб по плуване „Аквазард“

-        Сдружение Волейболен клуб „Спартак 1996“

-        Клуб по спортни танци „Артефакт“

-        Елитен стрелкови клуб „Виа“

-        Баскетболен клуб „Спартак Плевен“

-        Боксов клуб „Вандалс“

-        Клуб по спортни танци „Прима Денс“

-        СК по борба „Камен Лозанов“

-        ФК „Фортуна“

-        ОФК „Спартак Плевен“

Инициативата „Открий своя спорт“ е възможност за всяко плевенско дете да направи първата крачка към активния начин на живот, да се срещне със своя бъдещ треньор и да открие спорт, който харесва и в който да се развива.

Проявата се провежда в навечерието на Европейския ден на спорта в училище, който тази година е на 25 септември. Инициативата е част и от Националното състезание „BeActive спортно събитие“ 2026, инициирано от Министерството на младежта и спорта.

Община Плевен кани децата и техните родители на 24 септември в Градската градина в Плевен, за да открият заедно своя спорт!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Община Плевен
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Плевен
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес