Плевен ще отбележи Деня на независимостта на България с тържествен ритуал и концерти на 22 септември

Денят на независимостта на България – 22 септември, ще бъде отбелязан в Плевен с тържествен ритуал пред паметната плоча срещу входа на ДКТ „Иван Радоев“ на площад „Стефан Стамболов“.

Тържественият ритуал ще започне в 11.00 часа с изпълнения на Общински хор „Гена Димитрова“ и Общинския духов оркестър. Ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност, а присъстващите ще запазят минута мълчание в памет на героите.

Честването ще продължи с концерт на Общинския духов оркестър с диригент Пламен Марков.

В празничния ден, от 19.00 часа, на площад „Възраждане“ концерт ще изнесат фолклорни състави и рок група „Криминале“.