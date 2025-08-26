С каква вода мият улиците на Плевен: Говори шефът на "ВиК холдинга"

В Плевен мият улиците с вода с лошо качество, като то ще бъде преустановено, за да не се предизвиква обществено напрежение. Това каза директорът на "Българския ВиК Холдинг" инж. Лоско Лозев в сутрешния блок на бТВ във връзка с безводието в Плевен. "Категорично е проверено и не се мие с питейна вода. Това е 100% сигурно", каза инж. Лозев.

Стана ясно, че за някои квартали водата, която се подава в момента, се изпомпва по няколко пъти, а това са разходи за ток. Ето защо той посочи, дори в режим - водата в Плевен няма как да не се заплаща.

Според него решаването на проблема с водата изисква коплексен отговор. "Редица мерки трябва да бъдат изпълнени или да се намали водопотреблението или да се докарат допълнителни 300 литра в секунда", добави още инж. Лозев. ОЩЕ: Благодаря на кмета, че сплоти семейството ни, в 7 часа всички сме пред банята

Сондажите - временно решение

В момента инж. Лозев се намира на сондаж на терасата на река Вит.

"Този сондаж беше започнат от ВиК операторите миналия понеделник. В момента сме на 60 метра кота. Целта на този сондаж е до достигнем до 120 метра, за да стигнем до водните запаси, там се надяваме да има по-голямо количество. Надяваме се до десетина дни да имаме възможност за взимане на проби", каза инж. Лозев.

Той добави, че общината започва да прави пробен сондаж и на Кожураховата чешма. "Ако се откарат по десетина литра в секунда - трябват 30 такива кладенци", добави той.

Какво е решението?

Шефът на "Българския ВиК Холдинг" уточни, че Плевен има два стратегически източника - единият от река Дунав, другият е изграждане на язовира.

"Язовирът е по-добрият вариант, но това ще отнеме време. Тези допълнителни водни количества трябва да ги изливаме в тази продънена каца, затова ударна подмяна на водопроводи", коментира Лозев. ОЩЕ: Сондажи и с мисъл за нов язовир: "ВиК Холдингът" обяви как ще се реши водната криза в Плевен