Сондажи и с мисъл за нов язовир: "ВиК Холдингът" обяви как ще се реши водната криза в Плевен

За цялостното решаване на проблема с безводието в Плевен са необходими допълнителни около 300 литра в секунда вода и трябват комплексни мерки не само изграждане на сондажи, но и намаляване на водозагубите в самия град. Трябват поне 30 нови сондажа - до около 10-тина дни ще има яснота възможно ли е. Това заяви изпълнителният директор на "ВиК Холдинг" инж. Лоско Лозев пред БНТ и bTV. Инж. Лозев обясни, че се залагат на комплексни мерки за допълнително водоснабдяване и ще се търси подменя на вътрешната водопроводна мрежа в града.

Над 70% е загубата по водопреносната мрежа на Плевен

Той разбира плевенчани затова, че нямат вода, но трябва да се работи и по дългосрочни стратегии – от река Дунав да се вземе вода и строителството на язовир "Черни Осъм". Според инж. Лозев, по-доброто решение е изграждането на язовира, но това ще отнеме много време. Инж. Лоско Лозев увери, че към "ВиК Плевен" никога не е ползвало услугите и капитала на холдинга за погасяване на сметки или собствени нужди.

70% е загубата по водопреносната мрежа на Плевен, стана ясно от думите му. Най-големите загуби в града са в кварталите "Дружба 1" и "Дружба 2". Инженер Лозев подчерта, че трябва ударна подмяна на ВиК инфраструктура в града и трябва този процес да се започне, вече има проекти за определени места.

"Колкото и вода да докараме, колкото и да било, тя ще продължава да изтича по водопреносната мрежа (при сегашното положение)", предупреди инж. Лоско Лозев. Има подробен доклад и обследване, направени от "ВиК Плевен", ще бъдат подпомогнати дружества и самото ВиК със специалисти до решаване на проблема. Приоритизирането на самите проекти ще стане съвместно с общината, отговорните институции и МВР, за да може този процес да премине възможно най-гладко. Тази промяна няма да стане за един месец и спекулациите в публичното пространство да престанат, както и да стане ясно, че от 800 литра необходими в секунда, се фактурират 150 литра в секунда (което повдига въпросът за измерването колко вода се подава всъщност и съответно колко стига до крайния клиент). Ако не се намалят загубите, ще сме поставени под риск градът да остане без вода, категоричен бе изпълнителният директор на "ВиК Холдинг".

"ВиК Холдинг" подпомага не само "ВиК Плевен". Ресурсът, който е публичен, за да бъде устойчиво неговото съществуване и развитие, трябва да бъде обезпечен като финансов ресурс. За Плевен конкретно "ВиК Холдинг" е подпомагал дружеството си ВиК Плевен, но програмата не е достатъчна, за да бъде направена цялостна подмяна на (инфраструктурата) в целия град, посочи инж. Лоско Лозев.

