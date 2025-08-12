В Плевен гостува пътуващата изложба за олимпийците по науки и техните ръководители

Пътуващата изложба за българските олимпийци по науки и техните ръководители „Фантастични умове“, специално издание на проекта „Моите будители“, гостува в Плевен. Изложбата е подредена в зала „Катя Попова“ и бе открита в присъствието на 40 от най-добрите бъдещи математици на България и ръководители на официалните ни национални отбори по математика. Всички те са в Плевен за първата олимпийска школа по математика.

Изложбата „Фантастични умове“ се реализира от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки (СООПН), съвместно с Община Плевен и Фантастико груп. От името на Общината събитието откри заместник-кметът с ресор „Хуманитарни дейности“ Елина Димитрова, заедно с Вълкан Горанов - изпълнителен директор на Сдружението, проф. Станислав Харизанов - дългогодишен ръководител на националния отбор по математика, понастоящем заместник-ръководител на отбора и член на УС на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки, и проф. Емил Колев - настоящ ръководител на националния отбор по математика.

„Благодаря на всички вас, че с талант и постоянство помагате нашата страна да се превръща в просперираща и модерна държава. Ние ще подкрепяме усилията ви да вървите напред“, заяви заместник-кметът Елина Димитрова.

„За втора поредна година сме в Плевен. Миналата година бяхме тук, защото двама от медалистите, включени в изложбата, са плевенчани. Тази година гостуваме, тъй като тук се провежда първата школа за олимпийски таланти по математика“, каза при откриването Вълкан Горанов. Той и проф. Станислав Харизанов изказаха благодарност към Община Плевен за топлото посрещане и изключително добрата организация на събитията и подчертаха добрите математически традиции в Плевен, доказателство за което е и проф. Емил Колев - ръководител на националния математически отбор, който е плевенчанин.

„Всичко зависи от вашите усилия и целите, които си поставяте. Вие разполагате с отлични условия за подготовка и изява“, сподели проф. Емил Колев.

Сред присъстващите на откриването в Плевен бе и едно от лицата на изложбата - Александър Пендов. Той е част от националните отбори на страната ни по математика и информатика. „За втори път имат възможност да съм сред лицата на тази изложба. Това се дължи на наистина много труд, решаване на задачи с часове, упоритост и воля“, сподели младият олимпиец.

Изложбата „Фантастични умове“ - „Моите будители“, представя олимпийските отбори от 2024 г. по математика, физика, химия, информатика, биология, лингвистика, астрофизика и изкуствен интелект, техните изключителни ръководители, както и най-добрите постижения на българските ученици през годините в различните научни дисциплини. Проектът съдържа информация за приноса на България към развитието на науката сред младите хора по света със създаването на част от олимпиадите, сред които Международната олимпиада по информатика (основана през 1989 г.) и Международната олимпиада по изкуствен интелект (основана през 2024 г.).

Автор на впечатляващите кадри още от първото издание на изложбата е фотографът Костадин Кръстев - Коко. Проектът се осъществява в партньорство със Столична община, Министерството на образованието и науката, Софийския университет, Летище „София“, редица общини и с медийната подкрепа на bTV Media Group.

През 2024 година българските олимпийци, водени от техните ръководители, спечелиха от най-престижните международни олимпиади 40 медала (2 златни, 14 сребърни и 24 бронзови). Заедно с останалите европейски, балкански, младежки и момичешки олимпиади, общо завоюваните медали от националните отбори са 91 (11 златни, 40 сребърни и 40 бронзови).

Досега изложбата с медалистите от 2024 година премина през „Моста на влюбените“ пред НДК, Летище „София“ и Ректората на Софийския университет, НХК Бургас, Астрономическата обсерватория във Варна, Русенския университет, Шумен и Велико Търново, като изложбата ще продължи гастрола си в други градове, където има олимпийци.

Изложбата ще остане в Плевен до 18 август.