В Плевен се състоя дискусия за проблемите в образованието

Директори на училища, преподаватели, представители на учителските синдикати, на Регионално управление на образованието и Общински съвет - Плевен, взеха участие в организираната от Община Плевен среща по въпроси, касаещи проблеми в сферата на образованието. Представен бе анализ за актуализация на училищната мрежа в общината, изготвен от администрацията, съдържащ данни за последните четири учебни години.

„Тази среща е в резултат на поредица от разговори с представители на образователни структури, комисии в Общинския съвет, и в резултат на теми, повдигнати след актуализацията на Стратегията за развитието на образованието в община Плевен“, посочи в началото на разговора Елина Димитрова, заместник-кмет с ресор „Хуманитарни дейности“. Тя отбеляза, че идеята е всички участници заедно да обсъдят и предложат решения, чрез които да се справим на местно ниво с някои обстоятелства, свързани с данни за намаляване броя на учениците в отделни учебни заведения – тенденция, продължаваща години. „Целта е да представим истинското състояние на образователната мрежа в общината и заедно да стигнем до най-добрите решения на проблемите“, посочи Елина Димитрова.

Анализа представи Ирена Александрова, началник на отдел „Образование“:

33 са общообразователните училища в община Плевен - 7 начални /1-4 клас/, 15 основни /1-7 клас/, 2 обединени училища /1-10 клас/, 6 средни училища и останалите три са МГ „Гео Милев“, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Димитър Димов“ и ДФСГ „Интелект“. Професионалните училища са общо 14 – 4 от тях са общински, 8 са държавните професионални гимназии, Спортното училище „Г. Бенковски“ и НУИ „Панайот Пипков“.

Включените статистически данни за общината показват традиционно запазване брой на децата в детските градини и началния етап на образование. Спад в броя на децата се наблюдава в гимназиален етап на образованието - 5-7 клас, запазва се броя на децата, завършващи професионалните гимназии.

Отделна част от анализа представя данни за последните четири учебни години и броя на децата, паралелките и персонала във всяка училище в общината. Цитирани бяха конкретни учебни заведения, в които се наблюдава тенденция за намаляване на броя ученици:

- НУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Славяново - с 28 ученици тази учебна година и 22 в подготвителна група;

- ОУ "Йордан Йовков", гр. Плевен - с 215 ученици тази учебна година и 15 в подготвителна група /за сравнение през учебната 2022/2023 г. учениците са били 303 и 20 в подготвителна група/;

- ОУ "Отец Паисий", с. Опанец – в момента там се обучават 28 деца;

- ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Ясен – с 42 ученици тази учебна година;

- ОУ "Антон Страшимиров", с. Бохот - с 44 ученици тази учебна година и 11 в подготвителна група;

- ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Бръшляница - с 51 ученици;

- ОУ "Васил Левски", с. Беглеж - с 44 ученици и 15 в подготвителна група;

- СУ "Анастасия Димитрова", гр. Плевен - с 68 ученици през текущата учебна година.

- ПГ по дървообработване, гр. Плевен - с 33 ученици тази учебна година в три паралелки.

Прогнозен план - прием за 1 клас за учебна 2025/2026 година в общината

За учебната 2025/2026 год. по постоянен адрес в гр. Плевен има регистрирани 885 деца, а по настоящ - 962, които трябва да постъпят в първи клас.

В град Славяново регистрираните по постоянен адрес бъдещи първокласници са 38, а по настоящ адрес - 41.

Училищата и районите им в Плевен, които осъществяват прием в първи клас през учебната 2025/2026 г., са общо 17, като две от тях са на територията на гр. Славяново. В Плевен учебните заведения с прием на първокласници за новата учебна година са 15 - четири начални, шест основни учебни заведения и пет средни.

Посочено бе, че намаляване на броя на учениците в първи клас в последните години е ясен индикатор за задълбочаващ се демографски спад и подчертава необходимостта от дългосрочна общинска политика за задържане на младите семейства, стимулиране на раждаемостта и оздравяване на училищната инфраструктура.

В половината от общинските училища не може да се изпълни утвърденият план - прием за 1 клас. На места броят записани ученици е достатъчен за съществуване единствено на маломерна паралелка.

В продължение на три години намалява броят и на учениците, записани в 8 клас и прогнозните за първи клас.

Относно практиката за дофинансиране на маломерни и слети паралелки със средства от общинския бюджет, данните показват, че през последните три учебни години - 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025 година, общата сума за дофинансиране е увеличена три пъти.

Данни по този въпрос представи Евгени Генов - директор на дирекция „Финансово-стопанска дейност“ в Общината. Той посочи като притеснителни обявените от Министерството на финансите данни за финансирането на училищата през годината - съгласно тези данни субсидията за училищата в община Плевен за тази учебна година се намаляват с 1 120 162 лв. Като най-притеснително той определи положението в две училища - ПГ по дървообработване, гр. Плевен (училището на практика е във фалит), и второто училище в подобно положение е ПГ по мениджмънт и хранителни технологии - Плевен. Съществуването и на двете училища е под въпрос и ще се търси решение.

Отношение по темата взеха и председателят на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански, заместник-председателите на местния парламент Петя Василева и Генади Тодоров, в залата присъстваха и съветниците Веселка Лилова - заместник-председател на ПК по „Образователна политика, наука и иновации“, и Димо Дешев - председател на ПК по „Култура, читалища, вероизповедания и международна дейност“. „Темата за образованието винаги е била една от най-важните. Желанието ни чрез тези разговори е заедно да стигнем до информирани решения. Ще се вслушаме и обсъдим всяко едно предложение за справяне със ситуацията“, посочи председателят на ОбС - Плевен, доц. д-р Малкодански.