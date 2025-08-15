Вандалска проява в Градската градина на Плевен

В резултат на поредно вандалско посегателство част от елементите на площадката за фитнес на открито в Градската градина на Плевен са повредени. Площадката се намира в района на Арт център Плевен, непосредствено до люлката за деца с увреждания.

Един от дървените елементи на фитнес съоръжението е изкъртен от земята и захвърлен в зелените площи. На места липсват и части от противоударната настилка. Ситуацията налага пореден ремонт на съоръжението със средства от общинския бюджет.