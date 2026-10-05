Безплатни ученически карти в Пловдив: къде се получават и какви документи са необходими

Учениците на възраст от 7 до навършване на 14 години могат да получат картите си за безплатно пътуване с градския транспорт направо в училище, без да посещават транспортните бюра. Това важи само за училищата, които са откликнали на призива на Община Пловдив и са предоставили списъци на желаещите деца. Учениците, навършили 14 години, трябва да посетят лично бюро за издаване на карти.

Безплатното пътуване до завършване на средното образование беше въведено с промени в наредбата, приети от Общинския съвет на 3 август 2026 г. по предложение на кмета Костадин Димитров. Мярката се очаква да обхване над 20 000 ученици.

За учениците от 7 до навършване на 14 години родителите подават в училището заявление по образец със снимка на детето в размер за ученическа карта. На гърба на снимката трябва да бъдат изписани трите му имена.

Училището предоставя събраните заявления и необходимата информация за учениците по служебен път на упълномощен представител на транспортните бюра. След издаването картите се доставят в училището и се предават на негов представител срещу приемно-предавателен протокол. Така децата и родителите им не се налага да чакат пред бюрата.

За тази възрастова група условието е поне единият родител или законен представител да има постоянен или настоящ адрес в община Пловдив. Картите са валидни една година от издаването, а когато детето навършва 14 години през този период — до датата на рождения му ден.

Ако училището не участва в организираното издаване, родителят или законният представител трябва да посети транспортно бюро. Когато правото не може да бъде удостоверено служебно, се представят акт за раждане — оригинал или копие, или друг документ, удостоверяващ възрастта на детето, както и документ за самоличност на родителя или настойника. При ползване на право по настоящ адрес се представя и документ, който го удостоверява.

Учениците, навършили 14 години, включително тези в последния клас на средното образование, посещават лично транспортно бюро и представят документ за самоличност и уверение от учебното заведение. Снимката за картата се прави на място.

Ако постоянният адрес в документа за самоличност е извън Пловдив, а ученикът има настоящ адрес в града, трябва да носи удостоверение за настоящ адрес.

При пътуване учениците трябва да носят валидната си карта и да я представят при проверка.

Ето и работното време и адресите на гишетата за издаване на преференциалните карти:

Работно време: делнични дни от 08:00 до 17:00 ч.

• Гише „Байкал” – бул. „Цар Борис III Обединител” №157;

• Улица „Леонардо да Винчи“ № 8

• Ул. „Бяло море“ № 7

• Ул. „Шести септември“ № 45

• Бул. „Освобождение“ № 33

• Бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 65 /от 8.30 до 17 часа/