Глоби до над 10 000 евро за палене на гуми и отпадъци в Пловдив

Глоби над 1000 евро за физически лица и над 10 000 евро за фирми грозят нарушителите, които палят гуми и други отпадъци в Пловдив.

Съгласно действащата Наредба за опазване на околната среда паленето на отпадъци е строго забранено, като санкциите за физически лица са от 51,13 евро /100 лева/ до 1022,58 евро, а за юридически - от 511,29 /1000 лева/ до 10 225,84 евро /20 000 лева/. При повторно нарушение глобата е двойна.

Нерегламентираното изгаряне на отпадъци, включително автомобилни гуми, значително увеличава риска от възникване и бързо разпространение на пожари, особено в периода на летните горещини.

Изгарянето на отпадъци води и до сериозно замърсяване на атмосферния въздух, тъй като се отделят големи количества фини прахови частици, токсични газове и канцерогенни вещества, сред които диоксини и фурани. Те могат да предизвикат или да задълбочат дихателни и сърдечносъдови заболявания, като най-уязвими са децата, възрастните и хората с хронични здравословни проблеми.

Вредните емисии се разпространяват на значителни разстояния и замърсяват не само въздуха, но и почвите и водите, като оказват негативно влияние върху околната среда.

Жителите на общината могат безвъзмездно да предават разделно събрани битови отпадъци, включително излезли от употреба автомобилни гуми (до 4 броя), в базата на ОП „Чистота“ на ул. „Даме Груев“ № 64А в район „Южен“.

От местната администрация апелират към пловдивчани да бъдат отговорни през летните месеци и да не допускат действия, които застрашават както безопасността на хората, така и качеството на въздуха в града.