Икономическа полиция влезе в Пловдивския университет, има арестувани

Мащабна полицейска операция на сектор "Икономическа полиция" се провежда в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и неговия филиал в Смолян. В рамките на акцията са иззети документи, а по случая е образувано досъдебно производство за икономически престъпления под наблюдението на Окръжната прокуратура в Пловдив.

Според информация на "Под тепето" при съвместните действия на областните дирекции на МВР в Пловдив и Смолян са извършени претърсвания на три адреса, като двама души са били задържани.

От полицията в Пловдив потвърдиха, че се извършват процесуално-следствени действия по разследване, свързано с обществени поръчки, без да предоставят допълнителни подробности на този етап.

Очаква се по-късно през деня разследващите да изнесат повече информация за предмета на проверката и събраните доказателства.

По неофициални данни сред отведените за разпит е заместник-ректорът на университета проф. Невена Милева. Част от разпитаните впоследствие са били освободени. Същевременно ректорът проф. д-р Румен Младенов се намира в служебна командировка извън България.

Според непотвърдена информация проверката засяга изпълнението на европейски проекти и обществени поръчки, сред които и научноизследователската програма "Дигитални устойчиви екосистеми - технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистемите", финансирана по Плана за възстановяване и устойчивост. До момента нито прокуратурата, нито МВР са потвърдили официално тази информация.

Местни медии съобщават, че действията на разследващите са започнали рано сутринта. Изискана е значителна по обем документация, свързана с обществени поръчки и проекти, финансирани с публични средства. Част от служителите са били разпитани на място, а други са дали обяснения пред разследващите органи.

Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" е сред най-големите държавни висши училища в страната с над 15 000 студенти и множество научни и образователни инициативи. До момента от ръководството на университета не са излезли с официална позиция по случая. Очаква се след приключване на първоначалните процесуални действия да бъдат предоставени допълнителни разяснения относно проверката.