Измиха паметника на Съединението с шампоан с аромат на българска роза в Пловдив

С шампоан с аромат на българска роза екипи на ОП „Чистота“ измиха паметника на Съединението.

За традиционното миене в навечерието на честването на 140 години от Съединението и Празник на Пловдив са използвани 15 литра шампоан и два тона вода.

Основно бе почистен и площад „Съединение“, на който на 6 септември в 20, 30 часа ще се проведе тържествената заря-проверка.

„В дейностите по подготовката за 6 септември се включи целият наличен състав на предприятието. Измити са входно-изходните артерии на града, автобусните спирки по основните булеварди, централните зони и Главната улица“, посочи директорът на ОП „Чистота“ Десислава Георгиева.

На миенето на паметника присъстваха ученици и жители от град Съединение, които днес първи поставиха венец, за да отдадат почит към героите.