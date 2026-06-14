За 27-и път връчиха Националните награди „Христо Г. Данов“ в Стария град на Пловдив

За двадесет и седми път на официална церемония в къщата музей „Христо Г. Данов” в Стария град на Пловдив бяха връчени Националните награди за принос в българската книжовна култура „Христо Г. Данов”. Престижното събитие се организира от Министерството на културата и Община Пловдив – съучредители на отличието от 1999 г., когато градът под тепетата бе съпътстваща Европейска столица на културата заедно с Ваймар. Оттогава до днес церемонията ежегодно събира в сърцето на Стария Пловдив писатели, поети, художници, издатели и многобройни приятели на книгата.

По данни на НСИ през последната отчетна година в България са издадени над 8800 книги с общ тираж около 5 млн. и 300 хил. броя и повече от 10 хиляди книжни заглавия и брошури. Всяко едно от тях е свидетелство, че книгата остава живо пространство за знание, идеи и въображение, както и необходима територия за откровения и смисъл.

„В този извисен от каменните стъпала, почти алегорично разположен двор с възрожденска къща-паметник, ако се прислушаме внимателно, вероятно ще дочуем как и досега отзвучават думите: „Светлина, трябва повече светлина! Но от где ще дойде тя?...“ Въпроса задава бележитият българин, учител, книжовник, кмет на Пловдив и родоначалник на книгоиздаването в България Христо Г. Данов – ласкаво наричан от съвременниците си „министър на народното просвещение“. В продължение на 65 години той дава на българския читател повече от 1000 издания, художествени произведения, научни съчинения, учебници и помагала. Воден е от идеята, „че човешкият дух, охрабрен от своите произведения, ще се сили да напредва повече, и че повече от всичко на всички е потребна да светне божия светлина от светската учителка – премъдра книга“, сподели в уводните си думи водещата на церемонията Веселина Пеева – едно от най-ярките имена в пловдивската културна журналистика и носител на награда „Пловдив“.

За изискания музикален фон на събитието се погрижи пловдивският композитор и пианист Ивайло Стайков (работил с имена като Васил Найденов, Васил Петров, Bobo & The Gang, Лора Караджова, Рут Колева, Blackstreet и др., а в момента – преподавател в НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив). В програмата на вечерта той даде сцена и на една от своите талантливи ученички, която развълнува публиката с изпълнението си.

Присъждането на отличията се извършва от жури в два кръга. Съставът му се определя със заповед на министъра на културата и се обявява официално по време на церемонията. Лауреатите получават диплом, парична премия и малка пластика, а номинираните – диплом. Символът на наградата, наричан гальовно от творци и читатели „бухалчето“, представлява стилизирана месингова статуетка на бухал, напомняща знака на издателство „Хр. Г. Данов“. Нейн автор е внучката на Николай Райнов – Диана-Мария Райнова.

Наградите в осемте регулярни категории бяха връчени от министъра на културата Евтим Милошев, кмета на Пловдив Костадин Димитров и заместник-кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов. Три от отличията останаха в Пловдив.

Голямата награда за цялостен принос в националната книжовна култура бе обявена и връчена от министър Евтим Милошев. Нейн носител тази година посмъртно е големият Михаил Белчев. Отличието прие неговата съпруга Кристина Белчева.

„Михаил Белчев е поетът, който поетично ни накара да повярваме, че не сме сами, че има светлина и, разбира се, че любовта не умира“, заяви министър Милошев и съобщи новината, че вече са предприети всички необходими институционални действия Зала 1 на НДК да носи името на Михаил Белчев.

През годините сред носителите на Голямата награда за цялостен принос се нареждат личности като Вера Мутафчиева, Валери Петров, Константин Павлов, Радой Ралин, Блага Димитрова, Александър Шурбанов, Иван Теофилов, Божана Апостолова, Йордан Велчев, Алек Попов и Владимир Зарев. В отделните категории са отличавани автори като Милен Русков, Георги Господинов, Теодора Димова, Инна Пелева, Захари Карабашлиев, Недялко Славов, Александър Секулов, Неда Антонова и много други значими родни творци.

По регламент журито заседава непосредствено преди връчването на наградите. Тази година то бе в състав:

Председател: Боряна Лозанова – началник на отдел „Регионални дейности“, дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ в Министерство на културата.

Членове: Десислава Димова – главен експерт в същия отдел на МК; Пламен Панов – заместник-кмет „Култура, археология и туризъм“ в Община Пловдив; Йордан Велчев – поет, писател и историк; проф. д.н. Пламен Петков – представител на Института за литература към БАН; д-р Ваня Аврамова – заместник-директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“; доц. д-р Вера Киркова-Жекова – представител на Съюза на преводачите в България; Анжела Димчева – представител на Съюза на българските писатели; Цвятко Остоич – представител на Съюза на българските художници.

Номинирани и наградени по категории (2026 г.)

Автор на българска художествена литература

Номинация: Боян Йорданов за книгата „Под месечината, огромна като тиква“ (Изд. „Жанет 45“)

Боян Йорданов за книгата „Под месечината, огромна като тиква“ (Изд. „Жанет 45“) Номинация: Деян Енев за книгата „Тъгувам за Киото“ (Изд. „Жанет 45“)

Деян Енев за книгата „Тъгувам за Киото“ (Изд. „Жанет 45“) Наградата спечели: Антон Баев за книгата „Колкото да влезе Бог“ (Изд. „Коала прес“)

Преводач на художествена литература

Номинация: Елена Алексиева за превода на „Transhumanism inc.“ от Виктор Пелевин (Изд. „Жанет 45“)

Елена Алексиева за превода на „Transhumanism inc.“ от Виктор Пелевин (Изд. „Жанет 45“) Номинация: Крум Крумов за превода на „Книгите на Яков“ от Олга Токарчук (Изд. „Ай Си Ю“)

Крум Крумов за превода на „Книгите на Яков“ от Олга Токарчук (Изд. „Ай Си Ю“) Наградата спечели: Жанина Драгостинова за превода на „Изповедите на авантюриста Феликс Крул“ от Томас Ман (Изд. „Колибри“)

Автор в областта на хуманитаристиката

Номинация: Алберт Бенбасат за книгата „Литературата като книга“ (Изд. „Колибри“)

Алберт Бенбасат за книгата „Литературата като книга“ (Изд. „Колибри“) Номинация: Стефан Дечев за книгата „Съединението срещу задкулисието. Политика и памет (1885-1998)“ (Изд. „Жанет 45“)

Стефан Дечев за книгата „Съединението срещу задкулисието. Политика и памет (1885-1998)“ (Изд. „Жанет 45“) Наградата спечели: Явор Гърдев за книгата „Власт, суверенитет и режисура“ (Изд. „Жанет 45“)

Автор на издание за деца

Номинация: Божидар Манов за книгата „Що е то? Гатанки в стихове“ (Изд. „Колибри“)

Божидар Манов за книгата „Що е то? Гатанки в стихове“ (Изд. „Колибри“) Номинация: Ивелина Радионова за книгата „Приключенията на Ардин“ (ИК „Персей“)

Ивелина Радионова за книгата „Приключенията на Ардин“ (ИК „Персей“) Наградата спечели: Мария Донева за книгата „Моите кукли“ (Изд. „Жанет 45“)

Художник на книга

Номинация: Капка Кънева за книгата „Вълшебното грозде“ с автор Капка Кънева (Изд. „Лист“)

Капка Кънева за книгата „Вълшебното грозде“ с автор Капка Кънева (Изд. „Лист“) Номинация: „Медия Кей“ ООД за книгата „Театър 199 в няколко стъпки“ от авторски колектив („АйПринт“ ООД)

„Медия Кей“ ООД за книгата „Театър 199 в няколко стъпки“ от авторски колектив („АйПринт“ ООД) Наградата спечели: Милена Вълнарова за книгата „Хендерсън - кралят на дъжда“ от Сол Белоу (Изд. „Лист“)

Представяне на българската книга

Номинация: Диаскоп (www.diaskop-comics.com) с автор Георги Чепилев (Изд. „Пловдивско дружество за комикс изкуство и графични романи „Диаскоп“)

Диаскоп (www.diaskop-comics.com) с автор Георги Чепилев (Изд. „Пловдивско дружество за комикс изкуство и графични романи „Диаскоп“) Наградата спечели: Литературно списание „Страница“ – Редакционна колегия: Борис Минков, Галина Лардева, Гергина Кръстева, Димитър Келбечев, Клео Протохристова, Людмил Станев, Младен Влашки; издател: Сдружение „Литературна къща” – Пловдив

Библиотечно дело

Номинация: Регионална библиотека „Пейо Яворов“ – гр. Бургас

Регионална библиотека „Пейо Яворов“ – гр. Бургас Номинация: Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ – гр. Шумен

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ – гр. Шумен Наградата спечели: Библиотечно-информационен център на Медицински университет – гр. Пловдив

Българско издателство

Номинация: Издателство „Ерго“

Издателство „Ерго“ Номинация: Издателство „Лист“

Издателство „Лист“ Наградата спечели: Издателство „Български писател“

Вечерта завърши с празничен коктейл и многобройни разговори за литература. Само час по-късно бе даден стартът на още едно знаково събитие под тепетата – Фестивалът „Пловдив чете“, създаден по инициатива на Божана Апостолова и превърнал се в едно от най-разпознаваемите културни събития в България.