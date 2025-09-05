Кметът и зам.-кметът на Пловдив провериха ремонта на ОУ „Димитър Талев“

Основно училище „Димитър Талев“ ще посрещне своите над 1000 ученици с обновена учебна среда за началото на новата учебна година. Това стана ясно по време на инспекция на ремонтните дейности, която кметът Костадин Димитров, зам.-кметът по образование Владимир Темелков и кметът на район „Южен“ Атанас Кунчев направиха.

„Успяхме през лятото да направим организация за всички ремонтни дейности. Кукленско шосе върви в график, в петък ще отворим източното платно на бул. "Васил Априлов", а другата седмица ще открием новата детска ясла в квартал "Съдийски". Важно е да кажем, че повечето от ремонтите вървят с високо темпо", коментира кметът на Пловдив Костадин Димитров.

Ремонтните дейности в училището са част от инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост, като ОУ „Димитър Талев“ е едно от четирите училища в града, обновявани с общо 4,7 млн. лв. Сред основните подобрения са нова климатизация и вентилация, подмяна на подовите настилки и осветлението, обновени класни стаи и физкултурен салон, нови санитарни възли и изграждане на STEM център. Сградата вече е напълно достъпна за хора с увреждания чрез асансьор и рампи, а нова топла връзка свързва училището с ученическия стол.

Въпреки че част от довършителните дейности ще продължат и след 15 септември, учебният процес няма да бъде затруднен. Училището запазва едносменния си режим, като всички ученици от начален и прогимназиален етап ще учат в нормален ритъм.

Заместник-кметът Владимир Темелков заяви, че до 15 септември ще приключат ремонтите и в ОУ „Райна Княгиня“ и СУ „П. К. Яворов“, а в ОУ „Яне Сандански“ дейностите ще продължат до средата на октомври. Учебната година за Хуманитарната гимназия ще започне временно в други училища поради забавяне на реконструкцията на основната ѝ сграда.

“Проектите за трите нови училища - Математическата гимназия, ОУ „Княз Александър I“ и СУ „Св. Патриарх Евтимий“ също напредват", допълни той.