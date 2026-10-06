Кметът на Пловдив: Разширяваме пешеходното пространство от площад „Централен“

Кметът на Пловдив Костадин Димитров инспектира нов етап от благоустрояването на централната градска част. Дейностите обхващат продължението на ул. „Д-р Г. М. Димитров“ и зоната около административната сграда на площад „Централен“ пред Общинска полиция.

Проектът предвижда разширяване на пешеходното пространство от площада, оформяне на кътове за почивка, осветление и облагородяване на градинката.

„Целта ни е да увеличаваме пешеходните пространства в Пловдив и да ги свързваме така, че придвижването пеша да бъде по-удобно. Тук ще има повече място за разходки, зеленина и кътове за почивка“, заяви Костадин Димитров.

За реализирането на проекта е необходимо съществуващите лавровишни да бъдат преместени и пресадени на друго място. Това ще позволи оформянето на новото пешеходно пространство. Впоследствие градинката ще бъде облагородена с допълнителна зеленина, ще бъдат засадени цветя и храсти.

Новият етап продължава благоустрояването на зоната около Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Техническия университет. Вече бяха обновени ул. „Цанко Дюстабанов“ и площадното пространство пред Пловдивския университет.

През септември приключи и реконструкцията на ул. „Д-р Г. М. Димитров“ между ул. „Цар Асен I“ и ул. „Авксентий Велешки“. В участъка бяха подменени амортизираната подземна инженерна инфраструктура, асфалтовата настилка, тротоарите и бордюрите, обновено бе уличното осветление и бе нанесена нова пътна маркировка. При ремонта бяха спазени поетите към живеещите в района ангажименти за максимално запазване на дърветата и естествената сянка по улицата.