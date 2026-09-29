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Има само едно джудже, което се прави на великан. И това е Русия

29 септември 2026, 18:02 часа 591 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images/Guliver
Има само едно джудже, което се прави на великан. И това е Русия

Думите от заглавието са на президента на Австрия Александър Ван дер Белен. Той ги каза в контекст на твърденията, че Европа била политическо джудже на глобалната сцена. Европейските държави твърде често подценяват собствената си икономическа, политическа и стратегическа тежест в света и е време ЕС да спре да се държи като страничен наблюдател и да започне да действа като истинска глобална суперсила, смята австрийският президент - той директно подчерта: "Ние (европейците) не сме джуджета. Да спрем да се правим на по-малки, отколкото сме". И добави, че "Обединена Европа е най-добрата идея, която сме имали", но с уточнението, че дори най-добрите идеи имат нужда от защитници и не трябва да мрънкаме, а да покажем, че ние, европейците, сме упорити и устойчиви, каквито всъщност сме - ОЩЕ: Русия винаги "се притичва на помощ на засегнатите национални малцинства". Но това са глупости

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Русия джудже цитати геополитика Александър Ван дер Белен
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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