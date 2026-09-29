Има само едно джудже, което се прави на великан. И това е Русия

Думите от заглавието са на президента на Австрия Александър Ван дер Белен. Той ги каза в контекст на твърденията, че Европа била политическо джудже на глобалната сцена. Европейските държави твърде често подценяват собствената си икономическа, политическа и стратегическа тежест в света и е време ЕС да спре да се държи като страничен наблюдател и да започне да действа като истинска глобална суперсила, смята австрийският президент - той директно подчерта: "Ние (европейците) не сме джуджета. Да спрем да се правим на по-малки, отколкото сме". И добави, че "Обединена Европа е най-добрата идея, която сме имали", но с уточнението, че дори най-добрите идеи имат нужда от защитници и не трябва да мрънкаме, а да покажем, че ние, европейците, сме упорити и устойчиви, каквито всъщност сме - ОЩЕ: Русия винаги "се притичва на помощ на засегнатите национални малцинства". Но това са глупости

A solid point from the Austrian president: the only dwarf pretending to be a giant is Russia



“We need to stop underestimating our strength. In German, there is an expression that can be translated into English as portraying Europeans as dwarfs on the world stage.



We are not… pic.twitter.com/vBrcrMVnrr — NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2026