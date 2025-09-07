Пловдив чества 140 години от Съединението на България и Празника на града

Тържествен камбанен звън и молебен в катедралния храм „Света Богородица“, отслужен от Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп - първи викарий на Пловдивския митрополит Николай, известиха началото на честването на 140 години от Съединението на България и Празник на град Пловдив.

На службата присъстваха кметът на Пловдив Костадин Димитров, областният управител проф. д-р Христина Янчева, председателят на Общинския съвет Атанас Узунов, командирът на Съвместното командване на специалните операции бригаден генерал Божидар Бойков, военният представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз генерал-лейтенант Явор Матеев, и. ф. административният ръководител на Апелативна прокуратура - Пловдив Тихомир Стоев, бившите кметове Тодор Петков и Здравко Димитров, народни представители, заместник-кметове, районни кметове, общински съветници, военнослужещи, духовенство и граждани.

„Пловдив е градът - символ на единението. Посланието на днешния ден е само едно – да покажем с дела, че сме заедно и да вървим обединени напред в името на просперитета на България“, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров и честити Съединението на всички българи.

В края на молебена Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп пожела здраве, мир, единство и Христова любов и честити празника на пловдивчани.

Официалните лица положиха венци и цветя пред паметника на Гаврил Кръстевич в двора на храма и пред паметната плоча на майор Райчо Николов до площад „Римски стадион“, където слово за живота му произнесе директорът на Исторически музей Стоян Иванов.

„Капитан Райчо Николов е една от най-свидните жертви, която Пловдив дава за Съединението. Той ще остане в паметта ни като човек отдаден изцяло на Отечеството“, посочи Стоян Иванов

Цветя и венци бяха поставени и пред паметника на Захари Стоянов в Градската градина, а историкът Стефан Шивачев припомни делото на бележития българин.

„Днес, пред този достоен паметник, ние почитаме революционера, побил на Конака в Пловдив знамето на Съединението, запазил духовната си чистота във времената, когато се осребряват минали заслуги, почитаме паметта на гений, израснал от нищото, стъпил здраво на българската земя, станал публицист от европейска величина, уважаван автор и кореспондент на „Таймс“, написал книги, които всеки българин трябва да прочете“, отбеляза Стефан Шивачев.

В 19:00 часа на площад „Централен“ комитет „Родолюбие“ ще направи възстановка на събитията от 6 септември 1885 година.

Кулминацията на тържествата е в 20.30 часа пред паметника на Съединението на едноименния площад, където ще се състои тържествена заря-проверка по повод 140-та годишнина от Съединението на България и Празника на град Пловдив с участието на представителни роти от гарнизон Пловдив.