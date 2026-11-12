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Община Пловдив обяви конкурс за директор на ОИ „Старинен Пловдив“

12 ноември 2026, 16:41 часа 762 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Пловдив
Община Пловдив обяви конкурс за директор на ОИ „Старинен Пловдив“

Община Пловдив обяви конкурс за заемане на длъжността директор на Общински институт „Старинен Пловдив“. Процедурата стартира със заповед на кмета на Община Пловдив и предвижда избор на ръководител със срочен мандат от 4 години, който да отговаря за организацията, ръководството и контрола на цялостната дейност на института.

Кандидатите за поста трябва да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ в едно от следните професионални направления: „История и археология“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Право“, „Администрация и управление“, „Икономика“, „Туризъм“, „Изобразително изкуство“ (специалност „Консервация и реставрация“) или специалност „Архитектура“ със специализация по консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство. Сред задължителните изисквания е и наличието на минимум 3 години професионален опит в съответното направление.

Като предимство при оценяването ще се считат притежаването на лиценз по чл. 165 от Закона за културното наследство, опит в опазването на културното наследство, участие в разработването и реализацията на програми и проекти, както и чуждоезикова подготовка и компютърна грамотност.

Конкурсът ще се проведе на два етапа – защита на концепция за дейността и развитието на ОИ „Старинен Пловдив“ за период от 4 години и събеседване. Концепцията трябва да бъде в обем до 10 страници и да включва анализ на текущото състояние, тенденции за развитие на института в унисон с опазването на културното наследство и устойчивия туризъм, както и конкретни цели, приоритети, финансова и организационна визия и етапи на реализация.

Документите и разработената концепция (на хартиен и електронен носител в запечатан плик) се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Пловдив (пл. „Стефан Стамболов“ № 1) всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. Крайният срок за кандидатстване е едномесечен, считано от датата на публикуване на обявата в местен вестник и на официалния сайт на администрацията.

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Пълният текст на обявлението и списъкът с необходимите документи са публикувани на интернет страницата на Община Пловдив (www.plovdiv.bg) в раздел „Конкурси“: https://www.plovdiv.bg/konkurs-za-direktor-na-obshtinski-institut-starinen-plovdiv/.

Допълнителна информация кандидатите могат да получат в отдел „Управление на човешките ресурси“ на телефон 032/656 746.

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община Пловдив
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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