Зам.-кмет на Пловдив представи общинската образователна политика и иновации на Националната конференция „Умения за иновации в образованието“

Заместник-кметът по „Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование“ на Община Пловдив Пламен Панов бе сред водещите лектори на престижната Национална конференция „Умения за иновации в образованието“. Събитието се провежда на 6 и 7 ноември 2026 г. в Интер Експо Център – София и събира над 700 учители, директори, академични преподаватели, водещи технологични експерти и представители на институциите.

Участието на Пламен Панов е признание за последователната общинска образователна политика на Пловдив и приетите пионерски програми в областта на дигиталната трансформация и изкуствения интелект, които вече се посочват като добър пример за подражание в цялата страна.

В рамките на първия ден от форума заместник-кметът взе участие в специалния панел „Ако AI е бъдещето, кой ще го научи да бъде човек? Успешният пример на първата AI община“.

В дискусията участваха още Светлана Михайлова (Мениджър „Дигитална трансформация“ за ЦЕЕ в Google for Education) и Елена Вързилова (учител по БЕЛ в ЕГ „Иван Вазов“ – Пловдив и лидер на GEG Plovdiv). По време на панела бяха представени конкретните резултати от интеграцията на съвременните технологии в пловдивските училища, методите за обучение на учители и ученици, както и визията за сигурна и стимулираща среда, в която технологичният напредък служи на човешкото развитие.

Националната конференция „Умения за иновации в образованието“ е сред най-значимите образователни форуми у нас. Организатори на събитието са Център за творческо обучение, съвместно с Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и българската фабрика за изкуствен интелект BRAIN++. Форумът се провежда с подкрепата и участието на Министерството на образованието и науката (МОН) и Европейската комисия.

Началото на форума бе поставено от заместник-министъра на образованието и науката д-р Таня Панчева. Участниците бяха приветствани с видеообръщение от европейския комисар за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева. Приветствие отправи и д-р Александър Ангелов, ръководител на Центъра за творческо обучение.

Основният фокус на тазгодишното издание е свързан с предизвикателството как да запазим критичното мислене, емпатията и автентичното творчество у децата в ерата на изкуствения интелект и бързо навлизащите алгоритми. В конференцията участват представители на регионалните управления на образованието, общини, научни институти, бизнеса и неправителствени организации. Предвидени са и практически работилници за учители, насочени към обмен на добри практики.

Конференцията събира водещи международни и български лектори. Специфични презентации и ключови лекции в програмата изнасят световноизвестният образователен изследовател проф. Сугата Митра (носител на TED Prize и създател на концепцията SOLE — Self-Organized Learning Environments), д-р Джоан Пол Позуелос (невроучен от Университета в Гранада и създател на програмата Neuromindset), както и Аделина Радева (журналист в Българската национална телевизия).

В панелните дискусии и работилници се включват кметове, директори на иновативни училища, представители на БАН, СУ „Св. Климент Охридски“, водещи EdTech компании (Google for Education, Edpuzzle, SmartTest), бизнес организации като БАСКОМ и експерти от неправителствения сектор.

Участието на Община Пловдив, представлявана от заместник-кмета Пламен Панов и началника на отдел „Образование“ Донка Щилянова е признание за водещата роля на града като национален лидер в прилагането на иновативни образователни модели и внедряването на технологии в подкрепа на учителите и учениците.

Само преди седмица ЕГ „Иван Вазов“, Пловдив стана първото Google Premier Reference School в Централна и Източна Европа. Светлана Михайлова, мениджър “Дигитална трансформация” към Google for Education съобщи новината с уникално видео обръщение на първата „AI Щафета“, на която ЕГ „Иван Вазов“ беше домакин в рамките на целогодишната надпревара “AI училище 2026/2027”, осъществена от ЦТО с финансовата подкрепа на Община Пловдив. „Premier“ е най-високото ниво на признание в програмата на Google за референтни училища.

„През 2026 година вече не си задаваме въпроса „Ще навлезе ли ИИ в училище?“. Той е там. Голямото предизвикателство днес е как да останем хора в дигиталния свят и как да научим децата на автентично творчество, критично мислене и устойчивост. Според мащабното национално изследване на БАСКОМ и МОН (проведено сред над 10 000 ученици и 1 700 учители), генеративният ИИ навлиза в училище по-бързо от официалните рамки, а учениците експериментират напълно самостоятелно. Целта вече не е просто хардуер, а ученическа готовност — децата да бъдат активни създатели, а не пасивни потребители на алгоритми. Колкото по-еднакви стават отговорите на ИИ, толкова по-ценни стават брейнстормингът, мисленето и физическото претворяване на идеите“, коментираха организаторите от Център за творческо обучение.

Форумът продължава и днес с наситена целодневна програма, включваща лекции, работилници, срещи, презентации, дискусии и други.