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България не е готова да защити небето си, пред властта има огромни проблеми: Бивш министър на отбраната каза пази ли ни НАТО от дронове

12 август 2026, 7:56 часа 1157 прочитания 1 коментар
Снимка: Actualno.com
България не е готова да защити небето си, пред властта има огромни проблеми: Бивш министър на отбраната каза пази ли ни НАТО от дронове

Върху управляващите се стоварва един голям проблем – България не е готова да защитава въздушното си пространство. Това заяви бившият министър на отбраната Бойко Ноев пред bTV. Още: Взривът във военния завод "ЕМКО": Огънят тръгнал от барутните заряди, разследват всички версии

Какво може да поискаме от НАТО?

Снимка: iStock

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Той се надява предприетите мерки от правителството бързо да доведат до резултат. В България има големи компании, които произвеждат дронове, както и има компании, които се занимават с антидронови системи, посочи Ноев. И призова властта спешно да се включи в общите европейски усилия за дроновете.

„Нищо не можем да поискаме от НАТО, но в момента реално НАТО не може да даде като организация нищо. НАТО ни пази като цяло и предоставя механизъм за политика и защита, но има конкретни действия, които всяка една държава трябва да предприеме. България е най-атакуваната страна системно и фокусирано върху военната индустрия“, коментира бившият министър на отбраната.

Той е на мнение още, че няма външна намеса за взрива във военния завод "ЕМКО" край Трявна. В това твърдения министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е прав. Това, което трябва направи изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова е да разследва преписката преди да е гръмнал още някой снаряд, призова Бойко Ноев. 

Според него става въпрос за атака върху оръжейната индустрия на България. 

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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