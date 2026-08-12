ГЕРБ за Радев и "фашистките изстъпления": Вече не е политически коментатор, а премиер - друго се очаква от него

ГЕРБ атакува премиера Румен Радев във връзка с изказването му на заседанието на Министерски съвет днес, 12 август, че "фашистки изстъпления" като убийството на Младежкия хълм в Пловдив били възможни у нас заради премахването на антифашистки символи. Министър-председателят определено имаше предвид събарянето на Паметника на Съветската армия (МОЧА) в София. "Да превръщаме едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия, е безотговорно. Насилието няма партийна принадлежност", обявиха от партията на Бойко Борисов.

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"Ако има пропуски на институциите – нека бъдат установени. Ако законите трябва да бъдат променени – нека седнем и ги променим. ГЕРБ ще подкрепи всяка разумна мярка, която действително защитава хората и децата ни", допълниха още от формацията.

Снимка: БГНЕС

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Обществото чака от Радев ред и сигурност, "не да размахва пръст на опозицията"

"Г-н Радев вече не е политически коментатор. Той е министър-председател. Обществото очаква от него не да размахва пръст на опозицията, а да гарантира ред, сигурност и работещи институции.

В този ред - приветстваме, че на третия месец от управлението най-накрая кабинетът има Управленска програма. Ще я коментираме, когато се запознаем с нея в детайли. От анонса на г-н Радев бихме казали само, че звучи като добри намерения", добавиха в позицията си от ГЕРБ.

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