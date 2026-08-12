Спорт:

ДБ: Именно Румен Радев "раздава политическо бащинство на убийци"

12 август 2026, 12:43 часа 958 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
ДБ: Именно Румен Радев "раздава политическо бащинство на убийци"

"Демократична България" категорично отхвърли "безпочвените обвинения" на премиера Румен Радев във връзка с изказването му на заседанието на Министерски съвет днес, 12 август. Става въпрос за думите на министър-председателя, че "фашистки изстъпления" като убийството на Младежкия хълм в Пловдив били възможни у нас заради премахването на антифашистки символи. Радев определено имаше предвид събарянето на Паметника на Съветската армия (МОЧА) в столицата.

ДБ: Не можеш да правиш политическите си опоненти в съучастници в убийство

Според ДБ изказването му е започнало с две верни неща: децата не бива да бъдат възпитавани от алгоритмите на социалните мрежи и обществото трябва да застане зад жертвата, закона и морала. "Само няколко изречения по-късно обаче той сам разруши този призив за единство с репликата: „Тези безпросветни насилници са и ваши креатури" (обвинявайки опозицията - бел. ред.). Не можеш да зовеш за общ фронт срещу радикализацията и едновременно да нарочваш политическите си опоненти, едва ли не, в съучастници в убийство", смятат от "Демократична България".

Още: "Тези безпросветни насилници с фашистки символи са ваши креатури": Радев приписа убийците в Пловдив на опозицията

"Също толкова несъстоятелна е конструкцията с „унищожаването на антифашистки паметници“. Ако намекът е за Паметника на Съветската армия, нека го наричаме с истинското му име. Нашата позиция е именно срещу монументи, възхваляващи тоталитаризма и политическото насилие във всяка форма. Това е комунистически триумфален монумент, а не паметник на българските антифашисти, повечето от които стават жертва на тоталитарния сталинистки режим", припомнят от ДБ.

Паметникът "Альоша" явно не е помогнал

"И още нещо: паметникът „Альоша“ си стои непокътнат над Пловдив. Очевидно самото присъствие на съветски монумент, представян като символ на антифашизма, не е предотвратило нито радикализацията, нито фашистката символика и жестокото насилие в същия град. Истинската превенция очевидно се прави с образование, институции и работа срещу радикалните мрежи, а не с паметници", гласи още позицията на политическата формация в опозиция.

"Още по-произволна е внушената връзка: ако не ръкопляскаш на предмет „Добродетели и религии“, значи си част от средата, която произвежда фашисти. Да напомним на Радев - Русия от години превръща „традиционните духовно-нравствени ценности“ в официална образователна политика и въвежда специално обучение по тях. Това не е попречило там да възникнат тежки неонацистки субкултури. Известен факт е, че много от неонацистките групировки в Русия, които безпрепятствено разгръщат пропаганда и в българското онлайн пространство, са креатури на режима в Кремъл. Нравствен предмет в училище не е ваксина срещу радикализацията - и именно Кремъл е доказателство, че може да бъде инструмент на диктатура, война и политическо насилие. Той не може да замести работещи институции, превенция и разбиване на мрежите, през които насилието се разпространява", добавят от ДБ.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: БГНЕС

Още: Същите, които унищожават паметници на антифашизма, днес са шокирани от фашистките символи по биячите от Пловдив

Връзката с Русия

Те припомнят, че точно от Русия идва един от най-известните модели на подобни „хайки“ - този на неонациста Максим Марцинкевич-Тесак. Неговите последователи примамват хора през интернет, задържат ги, унижават ги и качват насилието онлайн. "През 2021 г. 17-годишният Ален Симеонов сам посочва Тесак и неговите хайки като модел за организираните от него акции в България. Сдружение РОД тогава го защитава с текста „Нужни са ни такива хора“, а съпредседателят на РОД Давид Александров беше кандидат в русенската листа на „Прогресивна България“", обявиха от ДБ.

"Вместо комплексен план за превенция и вглеждане в собствените му хора, промотиращи “ловци на педофили”, както и в работата на любимия му шеф на вечно бездействащия ДАНС, Радев избра да обвини опозицията за убийството в Пловдив. Това е поредният опит една трагедия да бъде превърната в политическо оръжие срещу демократичната опозиция. Отговорността на хората, облечени във власт, е да дават решения, а не да създават още и още разделения в обществото.

Именно затова езикът за „вашите креатури“ е толкова безотговорен. Истинският въпрос е друг: кой ги е радикализирал, какво са гледали, в какви групи са участвали, с кого са контактували, кои модели са копирали и какво са знаели службите, преди омразата онлайн да се превърне в убийство офлайн?", питат от "Демократична България".

Още: Василев отговори на Радев: Неонацистките мрежи са свързани с групите за руска пропаганда, които ви подкрепиха

Затова заявеното от вътрешния министър Иван Демерджиев намерение за решително противодействие на онлайн радикализацията е добра посока, смятат от формацията - "ако бъде последвано от реална работа". От „Демократична България“ вече зададоха тези въпроси на ДАНС и МВР и поискаха изслушвания в парламента: кои радикални и неонацистки мрежи действат у нас, има ли чуждестранни връзки и какви конкретни мерки се предприемат за превенция.

"Радев призовава обществото да бъде обединено, докато вицепремиерът му говори за „партии с отпаднала необходимост“, а самият той раздава политическо бащинство на убийци. Със съскане и насъскване срещу радикализацията няма да стане. Ако премиерът действително иска всички да застанем на една линия, трябва първо да спре да противопоставя и да започне да мисли отвъд пропагандата на разделението. Държавата трябва да прекъсне стилистиката на хайката, а не да я превръща в собствен политически език", казват от ДБ и добавят, че ще продължат да се противопоставят на всяка форма на политически радикализъм, тоталитарна идеология и оправдаване на политическото насилие.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Паметник на съветската армия фашизъм Румен Радев Младежки хълм Демократична България Георги Кузев Ален Симеонов Ловци на педофили МОЧА
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес