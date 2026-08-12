ДБ: Именно Румен Радев "раздава политическо бащинство на убийци"

"Демократична България" категорично отхвърли "безпочвените обвинения" на премиера Румен Радев във връзка с изказването му на заседанието на Министерски съвет днес, 12 август. Става въпрос за думите на министър-председателя, че "фашистки изстъпления" като убийството на Младежкия хълм в Пловдив били възможни у нас заради премахването на антифашистки символи. Радев определено имаше предвид събарянето на Паметника на Съветската армия (МОЧА) в столицата.

ДБ: Не можеш да правиш политическите си опоненти в съучастници в убийство

Според ДБ изказването му е започнало с две верни неща: децата не бива да бъдат възпитавани от алгоритмите на социалните мрежи и обществото трябва да застане зад жертвата, закона и морала. "Само няколко изречения по-късно обаче той сам разруши този призив за единство с репликата: „Тези безпросветни насилници са и ваши креатури" (обвинявайки опозицията - бел. ред.). Не можеш да зовеш за общ фронт срещу радикализацията и едновременно да нарочваш политическите си опоненти, едва ли не, в съучастници в убийство", смятат от "Демократична България".

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"Също толкова несъстоятелна е конструкцията с „унищожаването на антифашистки паметници“. Ако намекът е за Паметника на Съветската армия, нека го наричаме с истинското му име. Нашата позиция е именно срещу монументи, възхваляващи тоталитаризма и политическото насилие във всяка форма. Това е комунистически триумфален монумент, а не паметник на българските антифашисти, повечето от които стават жертва на тоталитарния сталинистки режим", припомнят от ДБ.

Паметникът "Альоша" явно не е помогнал

"И още нещо: паметникът „Альоша“ си стои непокътнат над Пловдив. Очевидно самото присъствие на съветски монумент, представян като символ на антифашизма, не е предотвратило нито радикализацията, нито фашистката символика и жестокото насилие в същия град. Истинската превенция очевидно се прави с образование, институции и работа срещу радикалните мрежи, а не с паметници", гласи още позицията на политическата формация в опозиция.

"Още по-произволна е внушената връзка: ако не ръкопляскаш на предмет „Добродетели и религии“, значи си част от средата, която произвежда фашисти. Да напомним на Радев - Русия от години превръща „традиционните духовно-нравствени ценности“ в официална образователна политика и въвежда специално обучение по тях. Това не е попречило там да възникнат тежки неонацистки субкултури. Известен факт е, че много от неонацистките групировки в Русия, които безпрепятствено разгръщат пропаганда и в българското онлайн пространство, са креатури на режима в Кремъл. Нравствен предмет в училище не е ваксина срещу радикализацията - и именно Кремъл е доказателство, че може да бъде инструмент на диктатура, война и политическо насилие. Той не може да замести работещи институции, превенция и разбиване на мрежите, през които насилието се разпространява", добавят от ДБ.

Снимка: БГНЕС

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Връзката с Русия

Те припомнят, че точно от Русия идва един от най-известните модели на подобни „хайки“ - този на неонациста Максим Марцинкевич-Тесак. Неговите последователи примамват хора през интернет, задържат ги, унижават ги и качват насилието онлайн. "През 2021 г. 17-годишният Ален Симеонов сам посочва Тесак и неговите хайки като модел за организираните от него акции в България. Сдружение РОД тогава го защитава с текста „Нужни са ни такива хора“, а съпредседателят на РОД Давид Александров беше кандидат в русенската листа на „Прогресивна България“", обявиха от ДБ.

"Вместо комплексен план за превенция и вглеждане в собствените му хора, промотиращи “ловци на педофили”, както и в работата на любимия му шеф на вечно бездействащия ДАНС, Радев избра да обвини опозицията за убийството в Пловдив. Това е поредният опит една трагедия да бъде превърната в политическо оръжие срещу демократичната опозиция. Отговорността на хората, облечени във власт, е да дават решения, а не да създават още и още разделения в обществото.

Именно затова езикът за „вашите креатури“ е толкова безотговорен. Истинският въпрос е друг: кой ги е радикализирал, какво са гледали, в какви групи са участвали, с кого са контактували, кои модели са копирали и какво са знаели службите, преди омразата онлайн да се превърне в убийство офлайн?", питат от "Демократична България".

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Затова заявеното от вътрешния министър Иван Демерджиев намерение за решително противодействие на онлайн радикализацията е добра посока, смятат от формацията - "ако бъде последвано от реална работа". От „Демократична България“ вече зададоха тези въпроси на ДАНС и МВР и поискаха изслушвания в парламента: кои радикални и неонацистки мрежи действат у нас, има ли чуждестранни връзки и какви конкретни мерки се предприемат за превенция.

"Радев призовава обществото да бъде обединено, докато вицепремиерът му говори за „партии с отпаднала необходимост“, а самият той раздава политическо бащинство на убийци. Със съскане и насъскване срещу радикализацията няма да стане. Ако премиерът действително иска всички да застанем на една линия, трябва първо да спре да противопоставя и да започне да мисли отвъд пропагандата на разделението. Държавата трябва да прекъсне стилистиката на хайката, а не да я превръща в собствен политически език", казват от ДБ и добавят, че ще продължат да се противопоставят на всяка форма на политически радикализъм, тоталитарна идеология и оправдаване на политическото насилие.