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Управленската програма на Румен Радев: Обещание каква е и какво ще има

12 август 2026, 11:29 часа 479 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерски съвет
Управленската програма на Румен Радев: Обещание каква е и какво ще има

12 август, 2026 година - това е датата, на която премиерът Румен Радев обяви, че воденото от него правителство приема управленска програма. Това стана на редовно заседание на Министерския съвет.

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Радев подчерта, че програмата е комплекс от политики, с които ще бъдат реализирани заявките на политическа партия "Прогресивна България", изразени в предизборната ѝ платформа. Какво е това, на което наблегна премиерът:

  • деолигархизация
  • утвърждаване на закона
  • оптимизация на администрацията
  • грижа за сигурността
  • здравето
  • доходите и старините на българите
  • възможности за младите хора

"Наша цел е изместването на изчерпания вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд, с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес - чрез повишена производителност и развитие на експортно ориентирани високотехнологични производства", акцентира Радев.

Също така правителството ще приеме днес, 12 август, инвестиционната програма по общинските проекти. Министър-председателят изтъкна, че въпреки заварените дългове в общините - резултат от неразплатени дейности от предходни управления на страната, правителството ще осигури средства за развитието на българските общини.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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