Управленската програма на Румен Радев: Обещание каква е и какво ще има

12 август, 2026 година - това е датата, на която премиерът Румен Радев обяви, че воденото от него правителство приема управленска програма. Това стана на редовно заседание на Министерския съвет.

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Радев подчерта, че програмата е комплекс от политики, с които ще бъдат реализирани заявките на политическа партия "Прогресивна България", изразени в предизборната ѝ платформа. Какво е това, на което наблегна премиерът:

деолигархизация

утвърждаване на закона

оптимизация на администрацията

грижа за сигурността

здравето

доходите и старините на българите

възможности за младите хора

"Наша цел е изместването на изчерпания вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд, с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес - чрез повишена производителност и развитие на експортно ориентирани високотехнологични производства", акцентира Радев.

Също така правителството ще приеме днес, 12 август, инвестиционната програма по общинските проекти. Министър-председателят изтъкна, че въпреки заварените дългове в общините - резултат от неразплатени дейности от предходни управления на страната, правителството ще осигури средства за развитието на българските общини.