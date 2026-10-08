Андрей Гюров: Приемам поканите за президентски дебати. Илияна Йотова все още не е потвърдила нито една*

Кандидатът за президент Андрей Гюров заяви готовността си да участва в открити дебати с основния си опонент Илияна Йотова. В публикувано днес обръщение той посочи, че приема всички отправени към него покани за дебат, докато Йотова до момента не е потвърдила участие в нито един от тях.

„Истинската кандидат-президентска кампания предполага дебат. Приемам отправените покани една по една. Г-жа Йотова не е потвърдила нито една“, заявява Андрей Гюров.

Според него публичният сблъсък на идеи, позиции и визии за бъдещето на президентската институция е необходима част от демократичния избор. Гражданите трябва да имат възможност да чуят кандидатите, да сравнят техните позиции и да направят информиран избор за следващия държавен глава.

„В една функционираща демокрация кандидатите трябва ясно да представят позициите си, да застават един срещу друг и да дебатират, за да могат избирателите да направят информиран избор. Готов съм за такъв дебат и го очаквам. Нека представим пред хората своите позиции и визията си за президентската институция. Без предварително подбрани въпроси, без бягство от трудните теми, пред българските граждани, открито“, завършва Андрей Гюров.

*Публикацията е съгласно договор за предизборна кампания, сключен между "Уебграунд Груп" АД и Изпълнителен комитет за издигане на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на Република България. Купуването и продаването на гласове е престъпление!

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