Андрей Гюров с отговори ако е президент: Какво ще прави с Борисов и Пеевски и къде да сме с Украйна и в ЕС

"Никога не съм имал мечта да стана президент. Не мога по никакъв начин да нарека президентската институция мечта, тя е по-скоро отговорност". Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров. По думите му, той е изградил успешна кариера в частния сектор, има чудесно семейство, но в разговори с различни хора бил убеден в крайна сметка да се кандидатира.

Президентът трябва да работи с всички – така Гюров коментира темата с това как ще се разбира с Делян Пеевски и Бойко Борисов, когато се наложи да седнат на една маса, например на Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС). Той намекна за санкциите по "Магнитски", но твърдо застъпи тезата, че не е работа на президентската институция да създава конфликти. "Трябва да може да се говори с всички и да се намират правилните решения за българската държава", каза той и определи за спекулация как след това интервю ще има заглавия, че е подал ръка на Борисов и Пеевски - ОЩЕ: По-голяма посочена сума за Борисов: Документите по делото "Магнитски" на Божков валят

Същевременно пред БНТ Гюров призна, че е имал разногласия с екипа си относно кампанията си – дали да я започне още докато беше служебен премиер. Той е отказал категорично, като, по думите му, е казвал на сътрудниците си, че тази тема "я слагаме в една кутия и я затваряме, докато не предадем властта".

На Гюров му беше зададен въпрос дали в неговия екип можело да влязат "отцепници от ПП (Продължаваме промяната)", но той коментира, че не вижда защо изобщо се говори по този начин – има си инициативен комитет, който е на широка основа. Попитан и защо в крайна сметка не се стигна до санкция на т. нар. демократичен парламент, съставен от демократичните партии, който да проведе процедура с подбор за кандидати на демократичната общност, той отговори, че много малко партии влезли в тази инициатива – за демократичен парламент - Още: Писатели, интелектуалци, бивши политици: Кои имена влизат в инициативния комитет зад Гюров и Кандев?

Според Гюров, правилно е да има кандидати за президенти от инициативни комитети, а не партийни кандидати – отговор на въпрос дали всички кандидати за президенти се крият зад комитети, а не поемат бремето на някоя партия. Доказал съм, че мога да казвам "не", а партийните кандидати се чувстват дължни да прокарват политиката на партиите си – още един аргумент да си кандидат, подкрепен от (граждански) инициативен комитет. А за избирателите на ГЕРБ Гюров пак повтори, че в частни разговори е получавал подкрепа от по-високо ниво в партията на Бойко Борисов – защото било нормално да се подкрепя кандидат, който вижда България в Европа, а не в Централна Азия или Южна Америка. Андрей Гюров обаче не отговори директно дали ако ГЕРБ издигне кандидат за президент, той ще му е основен противник за влизане на балотаж. "Аз не се конкурирам с никого вдясно", настоя Гюров.

"Аз съм спортист – винаги влизам в състезание да спечеля", посочи Андрей Гюров и се опря на собствени социологически проучвания, които му давали надежда: "Този път има смисъл, има огромно значение".

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А войната в Украйна и мястото ни в ЕС?

СНИМКА: Министерство на отбраната

"Това, което е важно, е да отстояваме принципна позиция" - така Гюров видя външната ни политика и специално ролята ни в ЕС. Такава позиция обаче се защитава с аргументи – Гюров каза, че именно така е спасил като служебен премиер 400 млн. лева по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Същевременно той не се ангажира къде трябва да е България, в коя "коалиция на желаещите" - препратка към организацията, в която има куп западноевропейски държави, начело с Франция и Великобритания. Когато не се случва да има мирни преговори, "трябва да направим така, че да подсигурим сигурността на нашата държава и нашия съюз", каза Гюров.

На директен въпрос дали ако е президент, би подкрепил изпращане на български военни в Украйна, отговорът беше доста интересен. "Не може да се отговори с консумиране на обществено мнение", категоричен беше Гюров, който се опря на Консултативния съвет за национална сигурност, където да бъде изготвена рамка как да се постигне решение за войната в Украйна. Президентската институция трябва да е балансьор, да не се променя позицията ни всеки ден – ако става така, това е слабост и слабите понасят щетите от несигурната геополитическа ситуация, обясни Гюров.

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