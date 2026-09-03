АЕЦ "Козлодуй" продължава работа при критично ниво на Дунав: Говори енергийният министър

Нивото на река Дунав е на един от критичните прагове за работа на АЕЦ "Козлодуй". Нивото на реката започна да се възстановява, но ситуацията продължава да бъде нестабилна. Има много силен екип на място, който в резултат на предприетите действия, осигури работата на централата на АЕЦ-а. Това заяви енергийният министър Ива Петрова пред bTV. Още: Повишават мощността на пети блок на АЕЦ "Козлодуй"

Нивото на река Дунав

Снимка: БГНЕС

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По думите ѝ износът на ток не е намаляван. Министерство на енергетиката помага на региона в Русе, увери енергийният министър.

Ива Петрова посочи още, че АЕЦ "Козлодуй" продължава да работи при критично ниво на река Дунав. Според министъра лошата е, че всичко това ще се повтаря заради затоплянето на времето през последните години.

От думите и стана ясно още, че се разработват и технически решения за издигането на дига край АЕЦ "Козлодуй". Работи се и по други решения, като например да се използва алтернативно водоснабдяване, посочи Ива Петрова.

Тя настоя за силно сътрудничество и надграждане на координационния механизъм с другите държави що се касае до нивото на реката.

"В момента ситуацията с АЕЦ "Козлодуй" все още е гранична, има известно задържане на нивото на река Дунав, а прогнозите за валежи не са стабилни. Поне още 2-3 седмици ще бъдем в настоящата ситуация. Това, което е хубаво, че въпреки критичното ниво на река Дунав, се натрупа много сериозна работа в АЕЦ "Козлодуй" затова как да работи централата въпреки критичните нива на реката, коментира още енергийният министър.

Ива Петрова заяви още, че при запазване на заетостта дейностите в Мини Марица-изток ясно се обособяват в три основни пакета - въгледобив и ангажиране на заетите по рекултивация на минните терени.

Идентифицрани са и възможни инвестиции, които са свързани с намаляване на оперативните разходи на дружествата, уточни енергийният министър по отношение на Марица-изток 2.

Тя успокои, че няма да има масови съкращения и загуба на работни места в мините.

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