Какво очаквате от бъдещата президентска двойка? Анкетата на Actualno.com

Президентската надпревара вече започна да набира скорост, а имената на кандидатите постепенно се подреждат. Наред с въпроса кой ще спечели обаче стои и друг - каква всъщност трябва да бъде ролята на следващия президент и неговото вице?

През последните години президентската институция неведнъж се оказваше в центъра на политическите сблъсъци, а в крайна сметка и произведе абсолютен победител на изборите. Възможностите пред държавния глава обаче са няколко. Той може да бъде коректив на управляващите, да търси обединение в моменти на криза, да задава посока по важни национални теми, а понякога - както и стана - натрупаното около него доверие може да се превърне и в основа за нов политически проект.

Затова в днешната анкета питаме нашите читатели:

Какво очаквате от бъдещата президентска двойка?

Преди да посочите своя отговор в анкетата на Actualno.com (опциите са в края на статията), ето какви са резултатите от предишното ни допитване.

В него зададохме въпроса:

Успешен ли беше преходът към еврото и на него ли се дължи инфлацията?

261 гласа (45%) са на мнение, че преходът е бил успешен, а инфлацията не се дължи на еврото - висока е и извън еврозоната, например в Румъния.

212 гласа (37%) смятат, че на практика имаме нов и потресаващ "валутен курс" - наистина почти всичко, което беше в левове, стана в евро.

102 гласа (18%) са категорични, че инфлацията се дължи на еврото и този риск е бил добре известен още преди въвеждането му.

А сега ви питаме:

Какво очаквате от бъдещата президентска двойка?

а) Силна критика срещу властта - президентът в България никога не е неутрален.

б) Повече обединяваща роля - държавният глава трябва да сближава, а не да бъде поредният разединител на нацията.

в) По-активна роля във външната политика - президентската институция трябва ясно да защитава българския интерес.

Ще се радваме да разберем какво мислите. Може да отговорите ТУК.

P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.