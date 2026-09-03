Спорт:

Премахването на "Баба Алино" стъпка по стъпка: Зам.-кмет обясни какво ще се случи

03 септември 2026, 8:38 часа 555 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Премахването на "Баба Алино" стъпка по стъпка: Зам.-кмет обясни какво ще се случи

Има няколко стъпки по затваряне на комплекса "Баба Алино". Предприети са мерки за спиране на електрозахранването. Намерението на администрацията на Общна Варна е, когато бъде спряно захранването с ток, да бъдат запечатани сградите и да няма достъп до тях физически. Още тази седмица ВиК и Енерго-Про ще приключат с електрозахранването и сградите ще бъдат запечатани. Това заяви заместник-кметът на Варна инж. Пламен Китипов пред bTV. Още: Корпорация "КУБ" реагира, след като министър и кмет заговориха за спиране на тока и водата в Баба Алино

Уточнение - по темата за "Баба Алино" говори ресорен зам.-кмет на общината, тъй като причината кметът на Варна да не се яви на интервюто е вирусно заболяване. 

Какво ще се случи?

Снимка: БГНЕС

Още: Спирането на тока в Баба Алино влезе в съда

По думите му Община Варна няма пряк ангажимент за сделки с некоректни търговци. 

Инж. Китипов заяви, че незаконното строителство трябва да бъде премахнато и няма друга алтернатива. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според зам.-кмета на Варна може да се потърси отговорност и на администрацията в общината с разрешението на заповеди за търпимост и заповеди за събиране на такса "смет". 

"Направен е опит да бъде заобиколен законът по един доста крупен начин", изтъкна инж. Китипов. 

За този казус "Баба Алино" е разбрал в началото на 2024 година. "Аз по никакъв начин не съм толерирал този процес и нямам отношение по прикриване на незаконното строителство", подчерта зам.-кметът. 

Още: Протест в Баба Алино, след като десетки сгради останаха без ток

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Варна Община Варна Олег Невзоров парк Баба Алино Корпорация КУБ
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес