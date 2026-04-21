АПС: Може да сме загубили битка, но не сме загубили войната

"Там където е г-н Доган, там е и Алиансът за права и свободи (АПС). Убеден съм, че тези избиратели, над 50 000, които ни дадоха вота си, вярват в тази кауза и идеология и съм убеден, че хората поискаха промяна в държавата, а не гледаха толкова партийните цветове", каза в интервю пред БНР съпредседателят на АПС Танер Али.

"Предстои разширено заседание на Централното оперативно бюро и тогава ще направим анализ", каза той и коментира резултатите от парламентарните избори на 19 април, поздрави Румен Радев за категоричната победа на "Прогресивна България" и резултата на АПС.

Съпредседателят направи опит да оправдае изпадането на АПС от парламента с обяснението, че все още не са направили структурите в страната и са новоучредена партия.

"Ние АПС, въпреки резултата на изборите, сме партия новоизградена, която няма да се откаже да се бори за правото и свободата на нашите съмишленици, които ни дадоха своя вот. Въпреки несгодите и ударите успяхме да покажем, че каузата и идеологията при нас още съществува. На нашите съмишленици и симпатизанти им беше казано, че АПС няма да прескочи бариерата и е по-добре "не гласувайте за АПС, а за нас". Обезверяваха нашия избирател, защото те искаха в България да има истинска промяна", обясни Танер Али.

И добави: "Въпреки че останахме извън парламента, се надявам и като извънпарламентарна партия да работим в тази посока, ще помагаме в тези дейности на държавата."

Той заяви категорично: "Ние продължаваме, защото, ако сме загубили битка, не сме загубили войната. Вярваме, че нашата общност трябва да има представителство в бъдеще. Оттук нататък нашата цел е да направим местни, общински и областни структури и да продължим. Ние сме убедени в бъдещето на България и бъдещето на АПС."

