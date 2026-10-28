"Не сме в комунистически комитет по цените“: Асен Василев каза каква е формулата срещу поскъпването

Важният въпрос е крайния ефект от действията на правителството - дали ще има по-ниски цени за българските граждани, дали ще има наложени глоби, ако наистина има надценки. Ако се приеме едно бракувано законодателство с възможности за много големи глоби, грижата ще бъде като тая кошница - леко празна и в крайна сметка цените ще вървят нагоре. Това каза председателя на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в ефира на Нова телевизия, който влезе в студиото с празна „Кошница с грижа“.

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Той отбеляза две неща. „Първо, когато се опитваш с непазарни средства да ограничиш пазарни играчи, обикновено нещата не работят. Трябва да се каже каква може да е максималната надценка на нещо, което е в нормален пазар, а не в комунистически пазарен комитет по цените. Всеки един производител или търговец по веригата може да си измисли всякакви разходи. Може да има разходи за IT системи, може да има разходи за охрана, може да има разходи, свързани с това, че примерно има кражба на продукт. И всякакви неща могат да се измислят и това държавата да го контролира на ниво индивидуален продукт е абсолютно неразумно“, смята той.

Според него това, което трябва да се направи, е да се овладеят базовите цени.

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„Вторият подход, който е изключително важен и който трябва да бъде направен след това, е доходите на хората да се движат по-бързо от цените нагоре. И това се опитвам може би четвърта година да го обясня. Вдигането на заплатите, вдигането на доходите, ако сме голямо затворена икономика като Щатите, да, ще доведе до инфлация. Ако сме малко отворена икономика като България, вдигането на доходите няма да вдигне цената на доматите. Защото доматите, които ние консумираме, на фона на доматите, които Европейският съюз консумира, са прекалено малка част. Нашето потребление е много малка част от потреблението на целия Европейски съюз. Така че ако при нас се вдигнат доходите, може би ще повлияем на 0,7% от потреблението на Европейския съюз“, обясни Василев.