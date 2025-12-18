Атанас Зафиров: БСП ще вземе най-правилните и точните решения за себе си и за страната

"БСП е много подредена партия, в която решенията се вземат колективно по съответния ред и механизми. Като отговорен председател и като човек, на когото не му е безразлично бъдещето както на БСП, така и на цялата левица, искам да ви уверя, че предстои да вземем най-правилните и точни решения - по начина, по който са разписани в нашите документи и правила”. Това заяви председателят на НС на БСП, на коалиция БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров пред медии в Регистрационно-приемателния център в столичния квартал “Овча купел”, помолен да коментира процесите в партията.

“Вече се готвим за предстоящите избори и това е най-важната тема в момента за нас, както и резултатите от участието ни в управлението. Всеки, който се опитва да измести центъра на тежестта от тези въпроси, не помага на БСП", категоричен бе председателят на левицата.

Вицепремиерът Зафиров провери работата на Регистрационно-приемателния център на Държавната агенция за бежанците в "Овча купел". Той се срещна с непридружени деца бежанци, на възраст между 14 и 17 години от Сирия. Зафиров разговаря с тях и им връчи подаръци по повод предстоящите празници.

Председателят на БСП разговаря със служителите в центъра, както и с председателя на Държавната агенция за бежанците Иван Иванов. "Всяко дете заслужава отношение и грижа, особено тези, които бягат от война и зони с риск", категоричен бе Атанас Зафиров.